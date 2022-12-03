对决民进党吴怡农 王鸿薇接受国民党征召角逐立委补选

刚当选台北市议员的王鸿薇，星期五（12月2日）决定接受在野的国民党征召，参加台北市长当选人蒋万安留下的第三选区立委席次补选。

执政的民进党代理党主席陈其迈征召“壮阔台湾联盟”理事长吴怡农参与立委补选，在星期四已办妥登记手续。

蒋万安为彰显破釜沉舟决心，在11月10日辞掉立委投入台北市长选战，但他和国民党中央未作好缜密规划。台湾中央选举委员会须在三个月完成补选，而且农历春节在明年1月下旬，所以中选会公告在1月8日补选。

台北市第三选区（中山区和北松山区）的政治版图是蓝略大于绿，蒋万安2020年在该区打败吴怡农。

被讥为“最快落跑议员” 王鸿薇将寻求选民谅解支持

民进党在上星期六（11月26日）“九合一”地方选举惨败，亟待在补选战役中重整旗鼓，很快就征召吴怡农投入补选作业。国民党也努力要保住既有席次，有意征召揭发新竹前市长林智坚抄袭论文事件的头号功臣王鸿薇。

王鸿薇考虑到自己甫当选议员投入立委选战，必然被讥为“史上最快落跑议员”，坚拒参选；而且2024年初她又要参选立委，在短短一年多投入三场战役，在体力等各方面都是极大负荷。

但在国民党主席朱立伦和前总统马英九、蒋万安等人积极劝进下，王鸿薇星期五到台北市选举委员会登记参选。她在脸书上表示，对投票给她的2万5727名松山、信义区选民表达歉意，强调若不能保住蒋万安留下的席次，台北市立委席次将从蓝绿原有的4:4降为3:5，所以决定接受征召。

王鸿薇还说将努力寻求选民的谅解和支持，对民进党和网军必然的“枪林弹雨、万箭穿心，也在所不惜”。不少民众在她的脸书留言，多数都表示理解与肯定，鼓励她放心往前冲，再给民进党一次教训。

民进党不出所料抨击王鸿薇“吃碗内，看碗外”（贪心之意），讽刺她才说不会参与立委补选，结果议员连任未就职就落跑去选立委，台北市民能接受吗？

朱立伦则强调，王鸿薇是国民党最强战将，没有选择战区和参选时机的权利。他并举民进党前交通部长林佳龙八年前当选台中市长，该党立即提名甫当选议员的黄国书参与立委补选为例，“民进党的落跑比王鸿薇还快”。