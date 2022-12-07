称疫情最困难期已过 中国官媒为解封造势稳定民众预期

据传中国官方最早可能在明年初结束持续近三年最严格的冠病管控措施，中国媒体本周展开新一轮舆论造势以稳定民众预期。

中国官媒新华社星期一（12月5日）发文称，疫情最困难的时期已经走过，现在奥密克戎病毒致病力在减弱，中国的应对能力在增强，这为持续优化完善防控举措奠定了基础，提供了条件。

这篇官媒评论也未提动态清零，与分管防疫工作的中国副总理孙春兰上周在国家卫生健康委员会座谈的基调保持一致。

《第一财经》同日引述不具名的传染病专家评估，从目前冠病病毒的流行病特征来看，很多地方显示超95％以上的感染者为无症状和轻症，病死率很低，继续按照甲类管理显然不符合科学，因此冠病回归乙类管理甚至降级为丙类，都将成为可能。

中国新增病例 连续八天下降

中国官方在2020年1月针对冠病超强传播力、较强致病力等特点，将其纳入乙类传染病，但防疫上却采取最严格的甲类传染病管理措施。

中国大陆星期一新增2万7847起本土冠病病例，病例数连续八天下降，但疫情连续21天覆盖全部31个省市区。

路透社星期一引述知情人士披露，中国可能最早在明年1月放松对冠病的管理措施，由甲类管理降至乙类管理。

央视新闻客户端当晚引述呼吸危重症专家、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖研判，与2009年全球流感流行时期相比，目前奥密克戎变异株导致肺炎或重症、危重症的比例相对较低。

澎湃新闻星期一也罕见刊登上海六名奥密克戎康复者自述患病经过，当中包括九旬老人、6岁半女童以及爱滋病患者。六名受访者表示染疫后未出现后遗症，生活已回到正轨，还称“新冠一点不可怕”。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强接受《联合早报》采访时指出，中国过去三年在宣传中过度放大冠病传染性，已造成社会特别是基层民众对病毒的恐惧心理。中国媒体近期密集发声，是在为防疫政策进一步调整“做预备”。

谭刚强评估，中国公共卫生专家近日更密集通过媒体发声，是有效率且有权威性的宣传，“对整个社会心态的平复有一定的积极作用”。

中国各大城市连日放松防疫措施，防疫模式目前也从“核酸加方舱”逐步向“快测加居家”过渡。野村控股预测中国目前被封控的地区占经济总量约19.3％，比11月28日的25.1％有所降低，也是今年10月初以来首次下降。

首都北京星期二（6日）跟进宣布当天起进入社区、商超、商务楼宇等公共场所可不查验核酸，但进入网吧、酒吧等密闭场所，以及餐饮（堂食）、室内健身等场所，仍须查验48小时核酸证明。

对于有民众担心可能有无症状感染者一直不做核酸但在社会上活动，重庆卫健委副主任李畔星期天（4日）表示，对风险人群、重点岗位人员、发热门诊就诊人员等，仍会监测他们的核酸检测情况，对一些场所也会定期开展环境监测。“这一套系统是流行病学公共卫生方面比较成熟的病毒监测预警网络，对于及时发现疫情、处置疫情是行之有效的。”

重庆封控期间允许民众在家做检测的江北区，近期进一步让冠病患者居家隔离。江北民众张航（化名）受访时说，小区的阳性感染者目前可选择居家隔离，“总体上（防疫）放的比较松了……目前社区管控也比较人性化。”