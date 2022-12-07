在追悼会高度评价 习近平：江泽民建立了不朽功勋

中共总书记习近平在悼词回顾了江泽民的一生，他形容，当时中国正面临“外有压力，内有困难的严重时刻”，江泽民临危受命，为中国发展打下坚实基础。

中共总书记习近平在已故前总书记江泽民的追悼大会上，高度评价他“为党和人民建立了不朽功勋”，并称赞江泽民实事求是、与时俱进，领导中国从容应对一系列关系主权和安全的国际突发事件，保证了改革开放和社会主义现代化建设沿着正确方向前进。

中共前总书记 胡锦涛没现身

江泽民追悼大会星期二（12月6日）上午在北京人民大会堂举行，约5000人参加。这是1997年中共前领导人邓小平逝世以来，党内最高规格的悼念活动。李瑞环、温家宝、李岚清等多名中共元老均出席。不过，前一天到解放军总医院送别江泽民的中共前总书记胡锦涛没有现身。

中国央视直播画面显示，人民大会堂主席台正中悬挂江泽民的巨幅彩色遗照，上方的黑底白字横幅写着“江泽民同志追悼大会”，下方摆放覆盖中共党旗的江泽民骨灰盒。骨灰盒前方是江泽民遗孀王冶坪率全家献上的花篮，花篮缎带上书“你永远活在我们心中”。

追悼大会由中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇主持。上午10时大会开始时，全场在哀乐声中默哀三分钟，期间中国各地防空警报同时鸣响，金融市场暂停交易。默哀结束后，现场奏唱中国国歌，随后习近平致悼词。

习近平在50分钟的悼词中，从政治、经济、军事、外交等方面，高度肯定江泽民的贡献。他说，江泽民为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福鞠躬尽瘁、奋斗终身。“特别是党的十三届四中全会以后13年党和国家取得的巨大成就，同江泽民同志的雄才大略、关键作用、高超政治领导艺术是分不开的。”

特别提江泽民 对“八九”政治风波应对

悼词回顾了江泽民的一生，其中特别提到他在1989年“八九”政治风波中的应对。当年江泽民相继当选为中共政治局常委、总书记和中央军委主席。习近平形容，当时中国正面临“外有压力，内有困难的严重时刻”，江泽民临危受命；在上世纪80年代末90年代初“决定党和国家前途命运的重大历史关头”，他带领中共和中国人民“成功稳住了改革发展大局”，为中国发展打下坚实基础。

习近平也称赞江泽民坚持解放思想、实事求是、与时俱进、尊重实践、尊重群众。他说，1989年十三届四中全会后的13年中，江泽民领导中国从容应对一系列关系国家主权和安全的国际突发事件，战胜政治、经济领域和自然界的困难和风险，如亚洲金融危机、1998年特大洪涝灾害等。

习近平还提到，江泽民在筹备中共十六大期间，主动提出不再担任中央领导职务，并从中央委员会退下来，以利于促进中共和国家高层领导新老交替；2004年，他又主动提出辞去中共和国家中央军委主席职务，充分体现他对中共和国家事业发展的深谋远虑。

习近平致悼词后，全场向江泽民三鞠躬，追悼大会在《国际歌》乐声中结束。

追悼大会持续近一个小时，几乎所有出席者全程肃立，只有94岁的王冶坪等少数人坐着。

江泽民11月30日在上海病逝，享年96岁。他的遗体星期一（12月5日）在北京火化。

由习近平担任主任委员的治丧委员会星期二发布公告，感谢各国各界人士的哀悼和慰问，并强调将在以习近平为核心的中共中央领导下，“化悲痛为力量”，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。