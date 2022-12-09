赖清德向蔡英文表明 决定参选民进党主席

台湾副总统赖清德星期四（12月8日）宣布参与民进党党主席补选，稍早前已向总统蔡英文报告，下周将择期前往登记。赖清德上述决定形同做好要参选2024年总统选举的准备。

总统府发言人张惇涵转述，蔡英文在电话中对赖清德表达祝福之意，也告诉赖，她已不兼任党主席，不会主导党务，但只要对民进党好，她会协助，民进党是执政党，执政团队要团结一致，更努力做事回应人民期待。

民进党在11月26日的“九合一”地方选举惨败，蔡英文当晚辞去党主席以示负责，但慰留行政院长苏贞昌。党内各方检讨败因，或指向中央没收初选，或指责网军肆虐，或谓黑金当道，目前仍在持续检讨中，尚未得出结论。

蔡英文辞去党主席后，虽有人拱赖清德出马角逐党主席，包括前党主席施明德主张赖清德要选2024年的总统，这次就该先参选党主席，并表明当选后要竞选总统，但赖清德仍未即刻表态，也在观察是否有更合适的人选。

桃园市长郑文灿原先是蔡英文属意的党揆兼阁揆人选，但他辅选的桃园市长郑运鹏败选，他的硕士论文又在选后因抄袭被台湾大学撤销学位，声势跌至谷底。

赖清德星期三（12月7日）冠病确诊，星期四在脸书表示，自己已完成视讯看诊，现正服药治疗中，目前一切都好。

他同时也提及党主席的补选，称这阵子各方所传达的意见，有鼓励、也有保留，他都已经收到了，他非常珍惜、重视，也心存感激。

他强调，自己和大家一样，深爱着台湾这块土地，因此，经过向党内民主先进、同志进一步征询，并获得支持后，稍早已向蔡英文报告，他已经决定参与党主席补选，下周将择期前往登记。民进党主席补选从下星期一至下星期五（12月12日至16日）进行登记。

赖系立委林俊宪指出，赖清德已请教过党内外很多友人以及党内中壮世代、各派系人士的意见，许多人都期待有人出面承担责任，赖清德觉得自己无可回避，必须要带领民进党打赢2024年的总统及立委选举。

赖清德2019年曾参与党内总统候选人初选，但因未能掌握党机器，初选规则一改再改，同时也失去领先的优势，因此，赖清德决定亲自参选党主席，也确保能在2023年的党內初选中出线，再带领民进党走出困局。

在野的国民党文传会副主委林家兴表示，祝福民进党党主席补选相关选举事务顺利完成，期待执政党真正面对“九合一”选举结果谦卑反省，政党间能良性竞争，用具体行动回应台湾民意的期待。