中国动态清零政策突现“U转” 专家：各地感染率将飙升

（北京／上海综合讯）中国官方允许符合条件确诊者居家隔离后，国务院发布指南，提示冠病感染者居家治疗，用药物减轻症状。专家警告，中国长达三年的动态清零政策突现“U转”，各地将面临感染率飙升的局面。

据“健康中国”微信公号消息，中国国务院联防联控机制星期四（12月8日）在发布的《冠病病毒感染者居家治疗指南》列明，没有严重基础疾病的无症状或症状轻微感染者，以及无严重心肝肺肾脑等重要脏器功能不全需住院治疗情况的感染者，都可在感染冠病后居家治疗。

根据《指南》，在条件允许情况下，居家治疗人员尽可能在家里的独立房间居住。居家治疗人员应当定时进行自我健康监测，如出现发热、咳嗽等症状，可进行对症处置或口服药治疗。

除了允许冠病患者居家隔离，中国官方星期三（7日）也宣布，不再对跨地区流动人员和使用公共场所民众检查核酸阴性证明、健康码、展开落地检等。中央政府进一步放宽冠病防控后，各地随之调整。

据京报网、澎湃新闻报道，从12月7日起，进入北京首都机场、火车站不再需要北京健康宝扫码登记和核酸阴性证明；进入电影院也可不需核酸证明，扫码即可进入。上海星期五（9日）起也取消对密闭娱乐场所的核酸阴性证明。

中国确诊病例自今年11月末达峰值以来，新增病例数过去一周持续下降。

随着全民核酸检测范围大幅缩小，专家研判，社区内未被发现的病例将大幅增加，而实际感染人数将远远超过官方统计数字。

据彭博社报道，香港大学公共卫生学院流行病学讲座教授高本恩说：“直到最近，病例数很好地反映了感染率，因为核酸检测几乎已经普及了，没有多少感染是未被发现的。但随着检测力度可能大幅降低，大多数感染将不会经实验室确认。”

德国埃森大学医学院病毒所陆蒙吉教授也说，对当下情况及病毒传播的理解，病例应该是在增加。

“现在是冬天，无论是北京还是广州，更多的聚会使病毒传播得更快。因此，病例数减少是不合理的。”

有分析家认为，中国并没有为感染率大幅上升做足准备，弱势群体的疫苗接种率仍偏低，医疗系统也脆弱。

据路透社报道，野村分析师在一份说明中说，中国可能必须为其拖延采取“与冠病共存”而付出代价。

野村说，中国的感染率约0.13%，“远远达不到群体免疫所需的水平”。

中国放宽防疫措施意味着，过去三年很大程度被控制的病毒可能会失控，而疫情在稳定之前，可能要先经历加剧恶化的阶段。但对许多人来说，生活还是要继续。

一名居住在北京的严先生（22岁，无业）说：“要完全消灭病毒是不可能的。也许只能和它一起共存，希望它能变成流感。”他希望进一步放开后，自己能找到一份工作。