大陆扩大禁令暂停台啤等饮品进口 台陆委会批非理性刁难业者

有台商分析，这可能与注册资料出现“中华民国”而不是“中国台湾”字样有关，“听说下周被暂停进口的还会更多”。

（北京／台北综合讯）继午仔鱼、秋刀鱼等水产品后，中国大陆据报再以注册信息不完整为由暂停台湾啤酒、金门高粱等饮品进口。台湾陆委会批评大陆此举是非理性刁难台湾业者，但大陆国台办强调，有关部门采取的是正常的食品安全监管措施。

台湾《联合报》星期六（12月10日）报道，台湾啤酒、金门高粱、金车噶玛兰威士忌、黑松沙士等“比较有名气”的台湾品牌酒水饮料，12月9日突然被大陆海关总署禁止进口。有台商分析，这可能与注册资料出现“中华民国”而不是“中国台湾”字样有关，“听说下周被暂停进口的还会更多”。

陆委会说，台湾方面已按规定向大陆海关申请注册，对岸主管部门突然暂停进口台湾水产和酒水等产品，形成贸易障碍，台湾政府将依循世界贸易组织协议及双边协议管道，要求大陆尽速去除非关税贸易障碍，并保障台湾应有的权益，“希望对岸悬崖勒马，恢复两岸正常经贸交易秩序”。

路透社则报道，台湾行政院长苏贞昌受访时说大陆在用行政手段干预正常贸易，台方会尽力帮忙，尽量与中国相关单位沟通争取。

他也说：“如果有任何不符合世贸组织的相关规范，我们也会遵循相关管道申诉。”

中国大陆和台湾都是世贸组织成员，路透社分析，台湾经济以半导体为主，农业占比较低，但传统上支持民进党的台湾南部，主要的经济活动是农渔业。

大陆国台办：暂停进口 因企业注册信息不完整

不过，据新华社报道，大陆国台办发言人朱凤莲9日答复记者询问时说，所谓大陆暂停进口台湾午仔鱼、秋刀鱼、鱿鱼等水产品的报道与事实不符，被暂停进口的产品是因为企业注册信息不完整，不符合大陆方面要求，有关主管部门暂未对这些企业给予注册是正常的食品安全监管措施。

她也说，台湾方面称大陆“无预警禁止进口”纯属刻意炒作。“我们正告岛内有关部门，立即停止任何政治操弄，不要做任何损害岛内业者的蠢事。”

据台湾中央广播电台向台湾烟酒公司查证，台湾啤酒这个月出口大陆金额约130万新台币（5万7400新元）的订单遭全数暂停出口；《自由时报》也获得金车噶玛兰威士忌酒厂证实，有收到禁止出口的通知。

主管饮料食品的台湾卫生福利部食品药物管理署也向《联合报》证实，被禁的饮料业者主要有五家，涵盖碳酸饮料、茶饮料、咖啡饮料等。

台湾食药署食品组副组长郑维智接受台湾媒体联访时透露，台方9日傍晚已取得大陆回复，7月1日到8月31日期间大陆收到台湾递交新注册申请465件，其中119件已通过，剩下346件资料不符合，需修改之后再提交。