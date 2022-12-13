“通信行程卡”下线 跨区出行不受限中国民众盼再松绑

“通信行程卡”在2020年3月冠病疫情暴发初期推出；通过手机信号定位，可追溯用户过去14天内停留超过四小时的城市信息。不少网民呼吁官方进一步取消健康码和场所码。不过，也有人担心过快取消出行限制将导致疫情加速蔓延。

记录中国民众出行轨迹的数码防疫工具“通信行程卡”在运行近三年后走入历史，标志着个人跨地区出行不再受防疫限制。一些中国网民呼吁官方进一步取消“健康码”和“场所码”，全面回归疫情前生活状态。

“通信行程卡”官方微信公众号在星期一（12月12日）凌晨宣布，为贯彻关于进一步优化冠病疫情防控措施、科学精准做好防控工作的部署，行程卡短信、网页、App、微信和支付宝小程序等查询渠道将于13日零时起正式下线。参与运营行程卡的中国电信集团、中国联通和中国移动称，届时将同步删除全部用户行程相关数据。

俗称“行程码”的通信行程卡，是由中国工信部推动开发，在2020年3月冠病疫情暴发初期推出；通过手机信号定位，可追溯用户过去14天内停留超过四小时的城市信息。当途经城市存在疫情中高风险区时，行程码显示的城市名字后会出现“星号”标志。

尽管通信行程卡的“星号”并不代表用户到过中高风险区，但两年多来，这项功能被各地政府频频用于限制通行和隔离涉疫人员，因而饱受诟病。工信部今年6月宣布通信行程卡取消“星号”标记，7月又将行程查询时间范围从14天缩短到七天。

中国官方本月7日宣布，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地核酸检测。通信行程卡走入历史，意味着对民众跨地区出行的防疫限制全面解除。

在此之前，上海、重庆、浙江、安徽、江西等省市已停止通报高风险区。上海官方自上周六（9日）起，不再公布新增高风险区；本周一（12日）进一步宣布，星期二零时起全市疫情风险区“清零”，实施常态化防控措施。除了养老机构、儿童福利机构、医疗机构和学校等特殊场所外，其余场所不再查验健康码，也不再要求扫场所码。

避免返乡途中染疫 一些民众打算“就地过年”

在中国官媒《人民日报》宣布通信行程卡下线的微博评论区，不少网民为这一决定叫好，并呼吁官方紧接着取消健康码和场所码。有网民回忆上半年河南村镇银行维权储户被赋“红码”导致行动受限的事件，指健康码不仅侵犯个人隐私、限制人身自由，也容易被权力滥用，“这些‘电子镣铐’应该尽快被废除。”

不过，也有民众担心过快取消出行限制将导致疫情加速蔓延，造成更大的健康风险。尽管官方尚未宣导“就地过年”，“沪漂”王先生（28岁，互联网从业者）已决定明年春节继续留在上海，以免在返乡途中染疫，将病毒传染给江西老家的亲人。

王先生告诉《联合早报》，此前有层层管控出行不方便，现在突然间撤除管控，疫情急剧升温，也让人不敢出行。“专家预计一两个月疫情就会到峰值，我打算等高峰过后再回老家。”

中国工程院院士钟南山上周五（9日）接受中国媒体访问时说，2023年春节还采用“就地过年”办法的可能性很小，但仍然要加强准备工作，建议准备回家的人加强疫苗接种。

钟南山说：“打了加强针以后，一般两周就起效了。这样对春节春运期间百姓回家大量人群迁移时，防止大规模传播有很大的好处。在全国加强疫苗接种刻不容缓。”