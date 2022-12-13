针对多地掀药品抢购潮 中国官方吁民众理性按需购药别跟风

中国大陆推出冠病疫情防控“新十条”，逐步放宽防疫规定后，多地出现了“囤药潮”，北京、广州、武汉、重庆等城市都出现不同程度的“购药难”问题，连花清瘟、布洛芬等常见感冒发烧类药物脱销。

（北京／香港综合讯）随着中国调整疫情防控措施，多地出现药品抢购浪潮，止痛发烧类药物出现断货现象。中国官方呼吁民众理性按需购药，并避免过量使用药物。

据澎湃新闻报道，北京市政府新闻发言人徐和建在星期一（12月12日）的发布会上称，疫情的快速发展导致北京的医疗服务、药品供应在短期内面临较大的压力，他倡导大家按需购药、分类就诊，不盲从、不跟风。

中国官方12月7日发布冠病疫情防控“新十条”，逐步放宽防疫规定后，多地出现了“囤药潮”，北京、广州、武汉、重庆等城市都出现不同程度的“购药难”问题，连花清瘟、布洛芬等常见感冒发烧类药物脱销。

针对热门抗疫药物“买药难”现象，上海市政府旗下微信公号“上海发布”星期一发文称，上海近日建立了重点药品和防疫物资应急保障工作机制，相关部门指导协调本市重点药品流通企业、生产企业和相关行业协会，开展日常监测，统筹做好重点药品和防疫物资的生产、供应、储备、配送、销售工作。

由于需求量大，不少地方的药品也出现涨价情况。对此，广东、天津、浙江、北京等多地市场监管部门近期相继发布告诫，称将严厉打击借防疫之机囤积居奇、哄抬物价等违法行为。

多家官媒也发文提醒民众要科学防疫。人民日报微信公众号星期天（12月11日）发表题为“科学防疫！别再被这些传言误导了”的文章，对近期网络流行的一系列抗疫传言进行澄清。

针对网传“混着吃、加药量、烧退得快”的说法，文章称，擅自加大药量并不会好得更快，反而会增加药物不良反应的风险，强调随意混用会增加药物过量的风险。

《科技日报》也引述专家提醒，冠病患者居家期间，千万不要“病急乱投医”，不要“退烧药、感冒药一起上”，要警惕重复用药、超剂量或超次数使用药物，同时还要避免某种食物与药物相互作用。

民众抢购止痛退烧药 香港药房实施限购量

不只是大陆，香港最近也再度出现了民众抢购止痛退烧药、药房实施限购的情形。一些居民在香港大量购买部分牌子的止痛退烧药，寄回或带回大陆。

另一方面，香港冠病确诊人数近期创下近九个月新高，当地民众对此类药物的需求也在大量增加。

《星岛日报》引述香港九药房总商会副理事长张德荣说，除了油尖旺区的药房外，全港药房都普遍出现止痛退烧药缺货，或只剩少量存货，特效药缺货最为严重。

对此，香港医务卫生局局长卢宠茂称，当局会确保药物供应，特别是公营医疗系统，医管局会确保有足够储存量应付需求。