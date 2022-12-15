中国停止公布无症状感染者数据 将落实高危群体追加剂接种工作

中国疾控中心应急中心主任李群同日在国务院联防联控机制新闻发布会上解释，实施“愿检尽检”的措施之后，许多无症状感染者不再进行核酸检测，也无需到医疗机构就诊，所以很难准确掌握无症状感染者的实际人数，官方因此决定不再公布这一数据。

中国国家卫生健康委员会宣布停止公布无症状感染者数据，中国国务院联防联控机制也要求全国各地落实四类感染高风险人群的第二剂疫苗加强针（即追加剂）接种工作。

卫健委官网星期三（12月14日）发布的疫情通报中，只报告前一天新增2249起本土确诊病例和42起境外输入病例，没有列出无症状感染者的人数。

中国疾控中心应急中心主任李群同日在国务院联防联控机制新闻发布会上解释，实施“愿检尽检”的措施之后，许多无症状感染者不再进行核酸检测，也无需到医疗机构就诊，所以很难准确掌握无症状感染者的实际人数，官方因此决定不再公布这一数据。

他也说，当局将在疾病预防控制信息系统网络的基础上，同时展开多种形式的监测，比如加强对流感哨点医院、养老机构、精神病医院、福利机构、学校、医疗卫生机构等重点机构的监测，掌握疫情的规模、强度、范围和病毒的变异情况，及时研判疫情形势，为制定防控策略与措施提供科学依据。

中国官方是在12月7日公布优化防疫措施的“新十条”，大幅放宽隔离、核酸检测及出行限制。不过，过去一周首都北京与其他大城市纷纷出现受感染人数飙升的情况。

据中新社报道，主管防疫工作的中国国务院副总理孙春兰12月13日在北京市调研时强调，防疫工作重心要从防控感染转到医疗救治，目标是保健康、防重症，确保防控措施的调整平稳有序。

优先推荐“混打”疫苗

中国国务院联防联控机制12月13日也印发《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》，要求各地落实感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群，以及免疫力低下人群的第二剂加强针接种工作。

中国国家疾控局卫生免疫司司长夏刚12月14日在新闻发布会上指出，这四类人群在接种第一剂加强针的六个月后，可以从13款获批准有条件上市获紧急使用的疫苗当中，选择一种作为第二剂加强针。

他也优先推荐人们序贯加强免疫（即“混打”疫苗），或接种针对奥密克戎毒株的疫苗。

随着近期患者人数的增加，中国部分地区出现药物紧缺的问题，人们甚至修改跑腿软件的定位，到中小城市的药店抢购退烧药品快递寄出，引发争议。

中国工业和信息化部消费品工业司副司长周健在12月14日的新闻发布会上说，有关部门已经在推动厂商增产，以及合理有序地精准投放有关药物给市场，缓解买药难的问题。

周健说：“我们指导各地有关方面制定工作方案，按照患者优先、精准投放的原则，优先保障医疗机构、养老院等重点场所药品供应。同时，组织大型网上药店开发患者线上购药平台，经实名认证，上传抗原检测证明等方式，可及时向患者配送药品。”

北京中医医院院长刘清泉也指出，所有治疗感冒和流感的中成药用来治疗奥密克戎变异株都有非常好的疗效，可以缩短疾病的发热期，目前获批准的这类中成药有上百种，选择非常广泛，人们不必局限于几种药物。

中国国家中医药局中医疫病专家委员会日前发布《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，介绍冠病感染者居家康复时可以运用的中医药方法。

至于其他防疫用品的供应，周健强调中国是抗原检测试剂的生产大国，已经建成全球最大规模的疫苗生产线，也加强了对N95口罩的生产调度，足以保障人们的需求。