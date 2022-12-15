宣布正式参选民进党主席 评论：赖清德须为台独标签解套

赖清德在脸书发文表示，他要领导民进党重整旗鼓、深刻检讨，擦亮“清廉、勤政、爱乡土”的招牌；坚持民主进步精神，广纳人才革新党务；并守护台湾安全与区域和平，承诺要“让民进党成为更值得人民信赖托付的政党”。

台湾副总统赖清徳正式参选民进党主席，称要让民进党成为更值得人民信赖和托付的政党。党内各派系迅速表态支持，他预料下个月掌握党权，并在半年内成为下届总统候选人。

受访政治评论员分析，民进党在“九合一”地方选举惨败后，已迅速整合并定于一尊，以逸代劳备战13个月后的总统选举，但赖清德最大挑战是如何摆脱“务实台独工作者”标签，以避免被定位成“引战”极端分子，导致流失中间选票和断送执政权。

民进党在11月26日的选举中遭遇在北台湾全面溃败、执政只剩五个县市的重挫，总统蔡英文当晚辞去党主席职务，民进党随后宣布在12月12日至16日开放候选人登记，明年1月15日投票改选新任党主席。

63岁的赖清德在获党内前辈和各派系支持后，上星期四（12月8日）致电蔡英文，报告参选党主席的决心，获得蔡英文祝福，并在脸书宣布参选决定。

他本月7日确诊冠病，星期三（12月14日）结束隔离，但考虑到仍处自主管理期间，于是委托文化部前部长、青平台基金会董事长郑丽君到民进党中央党部登记参选。

据民进党消息，赖清德是目前唯一的参选人，预料下月将在无人挑战下顺利当选党主席，并主导党内总统候选人初选游戏规则，预料他将在明年6月前成为候选人，代表民进党角逐2024年1月的总统选举。

赖清德在脸书发文表示，他要领导民进党重整旗鼓、深刻检讨，擦亮“清廉、勤政、爱乡土”的招牌；坚持民主进步精神，广纳人才革新党务；并守护台湾安全与区域和平，承诺要“让民进党成为更值得人民信赖托付的政党”。

他正式参选后，各派系立委都表态相挺，包括亲蔡英文的英系立委陈明文、罗致政都在脸书表示全力支持，期盼他带领民进党赢下2024年关键选战。

可能代表国民党参选总统的热门人选、新北市长侯友宜接受媒体采访时说：“任何人为中华民国、台湾土地努力打拼，都要给予满满祝福。”

综合舆论观点，蔡英文仍掌握政权和资源，赖清德要接班必须整合各派系，会继续走尊蔡路线，未必让她成为“跛脚总统”，但西瓜偎大边的效应已发酵，民进党定于一尊已是大势所趋。

民进党在地方选举败选后迅速清理战场，协调推出新共主，反观在野党仍面对整合和人选问题。民调支持度普遍领先的赖清德，已被视为以逸待劳的下届总统大热门。

不过，赖清德也面对内忧外患，若要赢得选民委托，对内要解决执政党的黑金问题，对外得处理台海危机未平的安全议题，问鼎大位之路荆棘满途。

赖清德曾自称“务实台独工作者”，也被形容为“台独金孙”，11月初走访邦交国帕劳（台湾称帛琉）时，更表态“台独就是台湾不属于中国的一部份”，被认为已踩到北京“一个中国”原则的红线。

熟悉绿营的政治评论员、《美丽岛电子报》董事长吴子嘉向《联合早报》分析，赖清德若要胜选，就得为“务实台独工作者”的标签解套，“他必须往中间调整，而不是往极端迈进”，甚至被在野党定位成贩卖战争的极端分子。

台海局势持续紧张，13个月后的总统选举，已普遍被认为是“战争与和平的抉择”，国民党在地方选举喊出的“票投民进党，青年上战场”的口号也引起许多家长共鸣，让人质疑民进党的“抗中”能否“保台”。

分析：赖清德须往中间 调整其两岸与主权论述

吴子嘉认为，赖清德必须大破大立，在掌握党机器后和获得党内总统提名之前的空窗期，提出向中间调整的两岸与主权论述，为自己的台独标签解套。

他认为，赖清德应思考一套建立在美国的一中政策上的两岸与主权论述，这样既可获得党内支持，也可对中共把反台独写入党章做出回应。

吴子嘉说，赖清德可考虑提出全新的“中华民国决议文”，并把民进党的台独党纲、正常国家决议文和台湾前途决议文，都定位成历史文件，肯定其价值并表明已“完成历史任务”，以实质冻结台独党纲。

熟悉蓝营的政治评论员、中央通讯社前董事长陈国祥向本报点评，提出放眼未来的新论述固然重要，但赖清徳更须优先“向昨日之我开战”，以澄清过去的台独和“一中一台”言论，务实表态是否愿意放弃不符合两岸现状的论点，否则“中共不会信任他、美国会怀疑他，台湾人也无法信赖他”。

陈国祥也指出，非绿阵营要实现政党轮替，最大的取胜机会，是“以四打一”的蓝白合“侯柯配”，由科技大老郭台铭撮合，征召新北市长侯友宜和民众党主席柯文哲搭配正副总统，并由国民党主席朱立伦当总教练和造王者。