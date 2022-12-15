台北市长柯文哲于12月15日来访新加坡

台北市长柯文哲12月15日访问新加坡，与台北市政府一行15人除了参访贸工部，还到资讯通信媒体发展局认识“数码终生计划”，并到教育部了解新加坡的双语教育。

这是柯文哲担任台北市长期间第二次访问新加坡，但他受访时说，自己在担任台大医生时经常到新加坡进行医学研讨会，所以对狮城美食并不陌生。

他这次也参观了老巴刹，希望了解我国如何让小贩文化成功申遗，成为新加坡首个列入“非物质文化遗产代表名录”的项目。

他在老巴刹亲自排队买甘蔗水，还买沙爹吃。本地天气热得让柯文哲脱下西装外套。现场不时有眼尖的食客惊呼“是柯市长”、“柯P”，认出他的大多是台湾人，也有一些来自中国大陆和香港的人士。

他说：“新加坡的夜市的确干净许多，也做得比台湾好，唯独台北市已经禁用免洗餐具了，这点我们做得比较好。”

柯文哲认为，新加坡有许多政策与规划值得台湾社会借镜，所以决定在任期结束前再次来考察。

这次两天一夜的行程，他还会参访李光耀公共政策学院，以及到樟宜机场集团（Changi Airport Group）了解机场的经营理念与方式。柯文哲将在12月16日下午结束行程返台。

柯文哲告诉媒体，12月25日卸下台北市长职务后，将回到台湾大学医学院当医师。