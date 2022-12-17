面对元旦春运人口流动和返乡潮 中国加强农村疫情防控能力

随着中国放宽疫情管控，来临元旦和春运的人口流动和返乡潮，让人担心大城市的严峻疫情将快速蔓延至农村地区。中国国务院星期五（12月16日）下令加强农村疫情防控工作，确保足够医疗资源和人力，更好掌握返乡民众讯息。

据中国国家卫生健康委员会官网消息，国务院联防联控机制星期五发布《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案》，确保在佳节期间人口流动的疫情形势下，返乡民众和农村常住居民可及时在乡村医疗卫生机构获得基本医疗服务。

《方案》明确指示各地要加大供应农村地区冠病药品和抗原检测试剂盒，乡镇卫生院、村卫生室要确保按服务人口的15%至20%进行储备。在医护人员配置方面，乡村医疗卫生机构可通过上级医院派驻医生、招募近五年内退休医务人员及增加临聘人员等。

《方案》也提到乡镇政府和村委会要掌握返乡民众讯息，提示做好健康监测，在返乡初期规范佩戴口罩，减少与家中老人尤其是有基础性疾病者接触，加快推进农村人群尤其是老人疫苗接种等。

中国农历新年的春运常被人形容为“地球上最大规模的人口迁徙”；但自2020年冠病疫情暴发以来，中国政府一直提倡“就地过年”，减少病毒传播率。

随着中国放宽管控措施，各地不再要求跨地区流动的人员提供核酸证明和落地检测隔离，人口流动不受限制。《方案》的发布也意味着官方极可能不再提倡“就地过年”。

“就地过年”和“回家过年”也成为中国网民热议的话题。不少网民对返乡过年感到纠结，感叹终于可以与阔别三年的家人重逢，但也担心会把病毒带回家传染给家人。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时指出，在大陆各地感染人数激增的情况下，当局在《方案》中没有对人口流动进行干涉，体现了中国政府近几周来持续推行全面开放的趋势。他说，当局对农村地区也采取了一体的政策，让人们自由流动的同时，强调民众须为自己的健康负责。

较早前，有推测指中国放开疫情管控后会经历香港今年初的感染高峰，而按照中国人口规模可能会出现2亿人感染、100万至200万人病死。中国工程院院士钟南山星期四（15日）在一场演讲否定了这个推论，并指香港当时的疫苗接种率远低于中国大陆目前的情况，认为这种情况不会出现。

尽管如此，唐任伍预测人口流动无疑将导致感染人数大幅增加，而死亡人数也会随之上升。他说：“一些有基础病，体质比较弱老年人的死亡率会增加。这是难免的。”