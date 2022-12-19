北京疫情严峻导致快递积压 物流企业调派数千人驰援

北京冠病疫情严峻，使快递服务在“最后一里路”出现大积压。全国多家物流企业响应官方号召打起“北京快递保卫战”，调派数千名快递人员前往北京驰援。

据澎湃新闻、《中国青年报》报道，受疫情和“双12”购物节影响，中国各地居民近期的网购量增加。不过，部分快递人员因染疫不能上班，“一增一减”的情况加剧快递配送面临的压力。

在疫情严峻的北京，部分物流公司的转运中心上岗人数减少40％，最严重的区域包括东城区、西城区和朝阳区。许多北京网民在微博上感叹，物流追踪信息显示，货品抵达北京中转站后就停泄不前，有的超过三天都没有动静。

网民在社交媒体上载的图片也显示，北京街道上处处可见快递包裹堆积如山。许多超市外也堆满装有柴米油盐等生活必需品的塑料袋、订单等待递送人员来派送。

《北京日报》报道，北京快递梗阻问题引起广泛关注后，北京市邮政管理局副局长廖凌竹上星期四（12月15日）呼吁快递公司从其他地区派快递员支援北京，对重点区域以及药品、抗疫物资等进行优先派送。

包括中国邮政、顺丰、京东、菜鸟等物流企业响应号召，从各省调派数千名快递员前往北京。据界面新闻报道，截至星期天（18日）下午，京东已从各地调集约2000名快递员到北京处理积压的快递。

部分网民对快递员的努力表示感激，但也有一部分网民认为，快递业人力资源短缺是各地都面临的问题质疑当局把资源调派北京的决定。有网民质问：“老子双11的快递现在还没到，重庆的快递都没得送还要抽人去北京，怎么北京人就是高人一等？”

除了快递，外卖服务也面对递送员短缺的情况。面对运力不足，包括河南、四川、北京等多地商务局，过去一周开始招募市民参与送外卖。“北京朝阳商务”微信公众号星期六（17日）发文称，申请者只须完成三剂疫苗接种，自己和同住家人七天内无确诊或无病征，家中有电动车或电单车等交通工具，就可以加入外卖骑手行列。

新加坡国立大学东亚研究所客座高级研究员林泰伟接受《联合早报》访问时指出，随着中国放宽防疫措施，各领域的劳动力感染率上升不出乎意料，调派快递人员是当局确保局势不失控的措施之一。

林泰伟解释，中国具有强大的社会动员和信息传播机制，这一优势将在很大的程度快速、有效地应对疫情所造成的人力资源问题。他说：“相较于其他国家，中国国有化的邮政和快递企业的动员速度可能比较快些。”

林泰伟也指出，劳动力短缺难免会对经济活动造成影响，影响程度取决于当局能否有效调动资源，以及控制大流行病和提高疫苗接种率的力度和速度。