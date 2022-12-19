浙江对阿里巴巴开展调研 推动平台经济规范发展

（杭州综合讯）在中共中央经济工作会议提出，支持平台企业在引领发展和创造就业中大显身手后，浙江省委书记易炼红对民营科技巨头阿里巴巴集团开展调研，强调要推动平台经济规范健康持续发展和引导资本健康发展。

综合浙江新闻、《杭州日报》报道，易炼红星期天（12月18日）在杭州深入企业、社区、科创平台、文化遗址公园开展调研。

他在阿里巴巴集团考察了企业展厅，详细了解企业发展历程、商业板块、创新成果及发展计划等。

易炼红强调，要学深悟透中共总书记习近平总书记关于推动平台经济规范健康持续发展和引导资本健康发展的论述精神。

他说，要坚持发展和规范并重，规范资本行为，激发创新活力，增强核心竞争力，在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手，争当规范发展模范生、创新发展领头羊、融通发展服务商支撑者。

分析：平台经济监管常态化取代重点集中专项

中共中央经济工作会议此前于12月15日和16日举行。

会议鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，并要求大力发展数码经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

中新财经星期天引述经济专家解读称，这样的要求意味着在平台经济监管方面，将由常态化监管取代重点集中专项监管，监管应该会有一个更加适合发展的尺度。