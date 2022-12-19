台积电总裁魏哲家：进出口管制 将摧毁全球化所带来生产力和效率

（台北综合讯）台湾积体电路制造有限公司（简称台积电）总裁魏哲家说，出口管制、对其他国家产品的禁令，不仅摧毁全球化带来的生产力和效率，也减弱国家之间的互信与合作。

综合台湾《联合报》《经济日报》报道，魏哲家星期六（17日）在玉山科技论坛演讲时发表上述看法。

魏哲家说，半导体真正的困难与挑战是成本，当全球化生产的优势下降，影响自由市场经济后，最可怕的是互相信任及合作开始降低，而信任与合作是人类进步的一大动力。他说，要互相信任合作，人类才可以进步。

针对美国、日本、荷兰三国结盟对中国大陆设备管制，魏哲家说，这确实会使大陆半导体发展增加不少困难。

魏哲家认为，美中应能和平相处，不见得一定要分出胜负。他说，在全球化过程中，每个国家都扮演重要角色，如果各国对抗，各方都会很凄惨。

回应海外设厂掏空台湾论 魏哲家：门都没有

台积电创办人张忠谋12月6日出席台积电在美国亚利桑那州新厂首部机台进厂典礼时说，地缘政治大幅改变晶片制造业者面临的局势，同时警告“全球化和自由贸易几乎已死”，一度引发台湾舆论热议。

另外，针对台积电海外设厂将掏空台湾，魏哲家回应说：“门都没有”。

他说，盖工厂和买机器是最容易的步骤，但工厂要有符合客户产品的技术。魏哲家举例说，就算在台湾，台积电在不藏私情况下把新竹技术移植到台南，还要再派五六百人过去，这当中“有说不出的困难”，半导体技术不是只有研发，生产也是一门学问。

魏哲家说，土地、水、电都可解决，痛点在人才，“人才不是你买得到的，所有技术都是累积的。”他说，培养一个好的工程师需八年时间，台积电用尽办法招人。

竹科台积电一奈米厂 料最快2026年中可动土

此外，新竹科学工业园区管理局局长王永壮本月15日在竹科42周年园庆活动后接受台媒采访时说，竹科龙潭园区三期扩建先导计划已报呈行政院，若一切顺利，2026年中即可供厂商展开建厂作业。

业界解读，这意味台积电一奈米厂最快2026年中可开始动土，最快2027年试产、2028年量产。届时，台积电海外厂区最先进制程应仍在三奈米，让台积电持续将业界最顶尖的制程根留台湾，全球主要客户最新的晶片仍会仰赖台湾厂区生产，消弭“去台化”疑虑。