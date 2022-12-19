世界华文文学奖得主 香港作家西西病逝

（香港综合讯）香港著名作家西西因心脏衰竭，于星期天（12月18日）早上8时15分在医院病逝，享年85岁。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，西西参与创办的素叶出版社当天在脸书发出上述消息，称西西安详离世时，家人和朋友陪伴在侧，并形容西西一生“精彩、愉快，并且有益，有意义。我们都会怀念她”。

西西原名张彦，1937年生于上海，1950年小学毕业后随家人移居香港，初中时已开始在香港报刊投稿。从香港教育大学前身的葛量洪教育学院毕业后，她在公立小学任教。

多篇作品入选香港教材

1979年退休后，西西专事文学创作与研究，小说长期在报章每日连载，以清新、创新风格，深受读者喜爱。短篇小说《像我这样的一个女子》1982年在台湾《联合报》发表，备受台湾文学界注目。

取材于她在30多年前患上乳腺癌经历的长篇小说《哀悼乳房》在1992年名列台湾《中国时报》开卷十大好书。另一长篇小说《我城》，1999年6月入选《亚洲周刊》评选的20世纪中文小说一百强，被认为开创了香港本土城市文本的先河。

她精通诗集、散文、长短篇小说等多种文体，诸多作品被选为香港的中学中文科教材。2005年，西西继王安忆、陈映真之后获世界华文文学奖。2018年，西西获得第六届纽曼华语文学奖（诗歌奖），是获得这一奖项的第三名女作家。2022年5月，她获香港艺术发展局颁发第16届香港艺术发展奖之终身成就奖。

对西西逝世的消息，香港文化体育及旅游局局长杨润雄深表惋惜。杨润雄说，西西毕生致力于文学创作，也尽心教导后辈，作育英才，成就卓越，她的离世是香港文坛的损失。