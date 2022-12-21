港放宽社交距离措施 取消宴会人数上限等 医生：病例料反弹但病毒已减弱

香港特区政府继早前取消海外人士入境隔离限制后，周四（12月22日）将进一步放宽社交距离措施，包括取消宴会的人数上限等。有受访医生预料，香港当地感染病例会因此再次反弹，但由于病毒已经减弱，市民不用太担心。

除了取消宴会活动人数上限，港府周四也将撤销酒吧酒馆、电影院等处所容量限制；撤销酒吧、酒馆、夜店、出席宴会及参加本地游人士的快速测试要求；以及容许部分场所饮食，包括公众娱乐场所、活动场所户外范围、麻将天九耍乐、体育场所户外范围。

港府医务卫生局副局长李夏茵周三在记者会上解释，近日香港疫情没有回落，每日感染个案维持在一万多起。但当局仍然放宽相关措施，是因为疫情似乎已进入平台期，升幅没有之前凶险。

她说：“在这个狭窄的空间中，我们想继续朝着复常这个方向走，让大家在节日可以与家人、朋友相聚。”

不过，当局仍会维持口罩令、限聚令及疫苗通行证措施。李夏茵解释，戴口罩仍是目前最有效防止病毒传播的方法，成本效益最高，所以口罩令会在复常最后阶段才取消。

香港餐饮业界普遍欢迎当局进一步放宽社交距离措施。

誉宴集团主席张家豪表示，港府撤销餐饮及宴会的人数限制后，预料已经订座的客人有机会增加桌数，也会多了公司、团体摆设联欢宴会，生意额起码会增加两成。

会否争取恢复免隔离通关 特首：会如实向中央反映

香港酒吧业协会主席钱隽永则表示，过往每10名顾客，就会有一人因为不愿意做快测而不进入酒吧场所。他相信撤销快测措施对酒吧的生意有帮助，期望圣诞假期的生意可以恢复至疫情前的九成。

另外，香港特首李家超周四下午将到北京述职，周六返港。他周二出席行政会议前被问到会否向中央政府争取恢复免隔离通关时表示，香港市民关心与中国大陆通关，两地正常往来相信是香港社会普遍的声音，他必然会如实向领导人反映。

李家超重申，他在不同场合都很主动向广东省、深圳市政府领导表明，如果能让大陆疫情管控更有效，就算有其他新安排，港府都非常愿意积极和主动配合。

香港民间智库“香江智汇”会长周伯展医生接受《联合早报》访问时认为，目前的冠病病毒已经减弱，重症率和死亡率都不高，香港再放宽社交距离，有助恢复经济正常运作。他期望香港与大陆可以在明年1月通关。

周伯展预料，香港进一步放宽社交距离后，本地感染人数会反弹，尤其是圣诞节和元旦假期即将到来，很多市民聚集在一起，有可能会暴发疫情群组。但他认为市民不用太担心，因为港人接种率高，有很多人感染，已经建立了强大的免疫群体。

他说：“唯一要注意的是医疗系统，目前公立医院床位的使用量已经超过百分之百，港府有必要准备为疫情恶化做好准备，包括呼吁私人医院和医护人员加入防疫工作。”