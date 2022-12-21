中国收窄冠病死亡定义 染冠病后因其他疾病导致死亡不归类

（北京综合讯）中国收窄了冠病死亡病例的定义，一名专家证实，中国国家卫生健康委员会最近印发一个通知，凡感染冠病后因其他疾病与基础病导致的死亡，将不归类为冠病导致的死亡。

在官方新定义下，只有冠病检测呈阳性并死于呼吸衰竭者，才会被判定为冠病死亡病例。

综合北京日报客户端、中通社报道，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强星期二（12月20日）在中国国务院联防联控机制新闻发布会上说，不同于2020年初武汉的疫情，当时大部分病人死于冠病肺炎呼吸衰竭，而现在奥密克戎毒株感染后，主要侵犯上呼吸道，下呼吸道肺炎的比率比较低，也有一部分存在肺炎，但导致呼吸衰竭的情况很少。从临床实践中也看到，目前奥密克戎毒株感染后死亡的主要原因还是基础病，真正直接死于冠病感染导致的呼吸衰竭很少。

王贵强说，中国国家卫健委最近组织专家论证并印发了通知，对相关死亡病例进行科学分类：由于冠病导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断，归类为冠病病毒感染导致的死亡；因其他疾病、基础病，比如心脑血管疾病、心梗等疾病导致的死亡，不归类为冠病导致的死亡。

他也指出，为更好地规范冠病死亡的判断标准，目前中国采取会诊和死亡病例讨论的方式，来最后判定患者到底是死于冠病，还是死于其他基础病。

据彭博社报道，此前，任何冠病检测呈阳性的病死者，无论是否患基础病，都被归类为冠病死亡病例。就在上周，中国国家卫健委告诉该社，该定义仍然有效。

随着中国放宽疫情管制、冠病感染人数激增，官方近两周发布的个位数冠病死亡病例普遍受到质疑。国家卫健委星期一通报，中国大陆12月18日新增两起冠病死亡病例，是官方时隔两周再次通报死亡病例，星期二再通报新增五起冠病死亡病例，这些病例均来自北京市。