乌国防部短片出现港反修例黑洋紫荆旗 李家超：港会循外交途径处理

（香港综合讯）乌克兰国防部星期天（12月18日）发布短片感谢52个“国家”的援助，当中展示了香港反修例风波中使用的黑洋紫荆旗。香港特首李家超表示，会循外交途径处理。

综合香港《文汇报》《明报》报道，乌克兰国防部星期天在推特发布一分钟短片，感谢在俄乌冲突中驰援乌克兰的“伙伴”。

影片播放了多个国家和地区的国旗和代表旗帜，但所展示的香港特区旗帜是一幅2019年香港反修例风波期间，示威者曾用过的黑色洋紫荆旗，旗帜以黑色为底色，图案为白色洋紫荆花。

香港特区行政长官李家超星期二（12月20日）回应此事时说，相关区旗不正确事件涉及外交事务，特区政府已经与中国外交部驻港特派员公署沟通，事件会循外交途径处理。

对于港府会否就该短片向乌克兰当局交涉，及制作人会否触犯香港法律，特区政府发言人指出，港府不会评论个案。个别行为是否触犯法律，要看实际情况，包括相关的事实、行为和意图、所得的证据等因素。若有违法行为，特区政府会依法处理。

香港《区旗及区徽条例》规定，不得展示或使用不合规格的区旗，公开及故意侮辱区旗属于犯罪。

这是香港近日又一起与反修例风波相关的事件。之前，在谷歌上搜索“香港国歌”显示的是反修例歌曲《愿荣光归香港》。港府要求谷歌在搜索引擎中置顶正确的国歌，但遭拒绝。

乌克兰国防部短片还展示了青天白日满地红旗，作为代表台湾的标志。