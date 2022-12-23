张文宏：上海疫情料一周内达感染峰值

中国国家传染病医学中心主任张文宏判断，疫情一周内达到感染的峰值，到时重症率将增多，对整个医疗资源带来一定影响。他希望老年人不要在同一段时间感染，否则医疗资源会非常紧张。

中国国家传染病医学中心主任张文宏说，上海的疫情还在逐渐攀升，预计一周内达到感染峰值。当前上海医院挤满病患和街头空荡荡的情景形成强烈对比，有医务人员担心，当地医疗体系难以应对疫情高峰。

据澎湃新闻报道，张文宏星期四（12月22日）下午在中国海军军医大学第一附属医院主办的“老年人如何居家防、居家治、居家健康”新冠防治健康大讲堂直播活动上发言时评估，当前老年人感染的高峰还没到。

他说，他当日去了上海多个养老院，发现不少老人染病，但出现肺炎、冠病重症的比例很低。

张文宏判断，疫情一周内达到感染的峰值，到时重症率将增多，对整个医疗资源带来一定影响。他希望老年人不要在同一段时间感染，否则医疗资源会非常紧张。

据彭博社报道，染疫人数不断增加已让上海多家医院穷于应对。在上海最大公立医院之一的同仁医院，重症监护室的医生在走廊上医治重病患者。发热门诊外，几十人在寒风中等待就诊。医院附近的几家药房称感冒药、退烧药已卖光，不再允许人们进入。

报道引述上海一家公立医院的医务人员丹尼尔（译音）称，上海没有做好充分准备应对感染者人数持续上升，而且医护人员已相继病倒。上海一家私立医院的医生一个星期前还称情况很平静，现在想法趋悲观，认为情况恶化了，“在感染方面，上海开始看起来像北京了”。

上海今年4月至6月经历长达两个月“封城”。当前药店缺药、医院人满为患、疫情恶化导致部分经济活动停顿的情景，让部分民众认为那几个月的封城是白封了。

一个署名“上海德济医院订阅号”的微信公众号12月22日上午贴文称，根据采样点数据推算，目前上海被感染人数超过700万人，并正以几何级数增加，预计上海即日起进入持续一个月的疫情高峰，当地一半人口，也就是1250万人，将染上冠病。不过，这个贴文已被删除。

淡马亚：公众抢购退烧药证明多数人属轻症

新加坡传染病专科医生梁浩楠接受《联合早报》采访时分析称，中国官方决定将防疫措施从“非常严格”降到“彻底放宽”只有几天时间，医院没有多少时间准备，与之相比新加坡放宽防疫措施之前有长达一年半到两年的准备时间。

他研判，接下来中国可能会出现缺乏药品、器材与床位，以及大量医护人员感染的情况，而且当地早前接种的疫苗效能不高，无论直接死于冠病或者因为医疗资源匮缺而死于其他疾病的人数都会很高。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授则认为，按照新加坡99.6％病例属于轻症或者无症状推算，上海如果有1250万人染疫，当中的中度或重症患者大约有5万人。“只要上海的公共医院推迟非必要手术，完全应付得了。”

他说，目前中国公众抢购的是退烧药，而不是德尔塔变种毒株暴发时其他国家抢购的氧气瓶或呼吸机，这也可以作为目前多数人属于轻症的证据。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈（Alex Cook）副教授受访时说，年长者的疫苗接种率是这一波疫情对中国造成多大冲击的观察指标，而目前中国80岁以上群体当中有四分之一完全未接种疫苗。

他认为，接下来几周属冠病高风险期，现在打针可能有些来不及，但有打好过没打，年长者接种疫苗之后，最好能够在家隔离几个星期。