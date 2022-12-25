青岛日增50万人染疫 中国疫情严峻 多地警告高峰逼近

受访学者认为，个别地方卫生部门近期自行披露数据，意在提醒民众医疗资源正面临严重挤兑，面对接下来元旦至农历新年期间可能到来的疫情高峰，须为个人健康承担更多责任及做更多准备。

中国多地近期纷纷警告疫情高峰即将到来，山东青岛、广东东莞等地披露的最新数据显示，中国正经历的冠病疫情比中央政府通报的数据更严峻，其中青岛每天新增感染人数甚至多达50万人。

受访学者评估，中央政府每天通报的病例数与实际情况差距太大，继续公布已“毫无意义”。学者也认为，个别地方卫生部门近期自行披露数据，意在提醒民众医疗资源正面临严重挤兑，面对接下来元旦至农历新年期间可能到来的疫情高峰，须为个人健康承担更多责任及做更多准备。

据中国国家卫健委通报，中国大陆境内星期五（12月23日）仅新增4103个冠病本土病例，与星期四一样没有死亡病例。

不过，中国多地通过模型预测和数据分析，研判疫情正处于快速传播阶段。山东青岛卫健委主任薄涛星期五称，按监测数据推测，当地目前每天新增感染人数介于49万至53万人，预计星期六和星期天会在此基础上以10％增速增加。

东莞每日逾25万人确诊

广东东莞市卫健局星期五晚也发文警告，冠病感染高峰日益逼近，目前当地感染者正以每天25万至30万人的规模增长，且增速越来越快。众多医疗机构和医护人员承受着史无前例的严峻挑战和巨大压力，截至星期四，有2500多名医护人员带病上岗。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》采访时分析，医护人员带病上岗是万不得已的做法，显示各地医疗资源非常紧张。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍受访时则说，中国防疫全面放开后已无法有效统计病例数，目前每天公布的数据“与现实差距太大”且没有必要，建议可尽快取消。

陆曦也认为，中央发布的数据已不重要，地方对病例数的模型估算准确性更高，公布比不公布好，能有效管理民众对疫情走势的预期。但因缺乏健全的自动上报系统，“模型估算也只能大概反映趋势，不能反映实际的数量”。

唐任伍评估，元旦至农历新年期间，中国人口将大幅流动，感染人数可能迅速攀升。他认为，各地近期自行公布病例数，意在提醒民众疫情高峰及防疫压力即将到来，官方彻底放开并不再限制流动，同时也不再对防疫“大包大揽”，民众“要对自己的健康负责，一切后果自己承担”。

个别城市调整防疫规定 上海要求确诊者居家七天

疫情快速蔓延冲击经济生活秩序，个别城市调整防疫规定，因应新的疫情形势。上海星期五宣布，阳性感染者应至少居家隔离七天。

唐任伍说，目前中央已把防疫政策的决定权交给地方，由地方根据自身医疗资源决定是否调整防疫。

陆曦认为，上海最新防疫要求是世界通用做法，也是对防疫松绑“踩刹车的行为”，希望看到中国其他地区能有“更多这样的进步”，以降低近期因急速开放造成明显错误的损失。

另一方面，香港逐步放宽社交距离措施之际，面临冠病、呼吸道合胞病毒和类鼻疽三种传染病的夹击。当地星期五通报新增2万零252起冠病确诊病例，是近月来再次超过2万起，目前公营医院服务面临压力。

另据澳门政府估计，当地约六分之一的人口被感染，但预留给冠病病人的病床使用率不到四成，未达警戒线。