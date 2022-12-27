下月8日起大幅开放边境 中国取消入境检测隔离国际航班管控

中国国家卫生健康委员会星期一（12月26日）深夜发布​防疫新的总体方案，宣布从明年1月8日​，​不再对冠病感染者实施隔离措施，不再判定密接者和划定高低风险区​，​国际客运航班数量管控也将全面开放。

中国宣布从明年1月8日起，不再对入境人员采取全员核酸检测和集中隔离，也将取消国际客运航班数量管控，标志着中国将在冠病疫情暴发三年后，大范围开放边境。

中国国家卫生健康委员会星期一（12月26日）深夜发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，宣布从明年1月8日起对冠病降级管理，从原先的“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。

根据新方案，中国不再对冠病感染者实施隔离措施，也不再判定密切接触者和划定高低风险区。

中国也将全面调整入境者防疫管理。赴华人员行前48小时核酸检测结果呈阴性都可赴华，无须再向中国驻外使领馆申请健康码。

实施两年多的入境者核酸检测和集中隔离也将取消，只要健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常，就能进入社会面活动。中国目前仍对入境人员实施“五天集中隔离＋三天居家隔离”。

此外，为遏制境外疫情输入而采取的国际客运航班数量管控也将全面开放，意味着往返中国的客运航班下来将大幅增加，机票价格有望回落。

方案还介绍，将进一步优化复工复产、商务、留学、探亲、团聚等外籍人士赴华安排，提供相应签证便利，并根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，有序恢复中国公民出境旅游。

新航本周五重启直飞北京客运航班

另一方面，新加坡航空公司会在本星期五（12月30日）恢复新加坡直飞中国北京的客运航班。这是新航在停飞近三年后，重启飞往北京的载客服务。

冠病疫情暴发后，不少国家采取严格的边境管制措施，严重影响到航空旅游需求，新航随后在2020年3月28日暂停往返新加坡和北京的航班。

从北京飞来我国的SQ807客运航班，已在2022年9月27日恢复，每逢周二和周五出发。不过，目前每周二和周五从我国飞往北京的SQ802航班因当地监管限制，只允许运载货物。

新航星期一（26日）晚上受询时向《联合早报》证实，从我国飞往北京的客运航班将恢复。第一趟航班会在12月30日（星期五）早上8时从新加坡出发，接着每隔一个星期五会有一趟航班。同一条航线每周二和隔一个周五的航班则会继续只用做运载货物。

新航官方网站的资料显示，12月30日飞往北京、2023年1月3日返新的航班，经济舱的票价为4053元。30日飞往北京、1月6日返新的票价则是2789元。

新航中国区总经理黄文杰说：“新航非常高兴能在时隔近三年后，恢复新加坡直飞北京的客运航班。随着中国内地入境政策的优化及调整，我们期待能够为新中旅客提供更便捷的航空出行服务。”

除了北京，新航也在不久前陆续恢复往返上海、重庆、深圳、成都和厦门的航班。

新加坡起重机供应商达丰控股董事经理黄山忠受访时说，明年1月8日起外国人入境中国不用隔离，已经是一大喜讯，现在新航复飞北京载客，这是中国重新开放的信号。

他说：“新航也复飞上海及其他大城市，对许多必须经常到中国出差的新加坡商人来说，是一个大好消息。”