防疫转向后首次公开讲话 习近平要民众学习健康知识

据中国官媒报道，习近平是在爱国卫生运动70周年之际发言。受访学者分析，习近平在讲话中没有作出实质性指示，凸显决策层对防疫放开没有预案，只能通过政治动员形式，要民众主动承担个人防护责任。

中共总书记习近平在中国防疫政策转向后首次针对疫情公开讲话，要求引导民众主动学习健康知识与技能，“用千千万万个文明健康小环境筑牢疫情防控社会大防线”。

据官媒报道，习近平是在爱国卫生运动70周年之际发言。这项运动起源于1952年的中国抗美援朝战争时期，是一项群众性卫生防疫运动，主要目的是防御细菌战。

据新华社报道，习近平星期一（12月26日）指出，70年来爱国卫生运动为改变城乡环境卫生面貌、有效应对重大传染病疫情，以及提升社会健康治理水平发挥了重要作用。

习近平说，当前中国冠病疫情防控面临新形势新任务，要更加有针对性地开展爱国卫生运动，充分发挥组织优势和群众动员优势，引导广大人民群众主动学习健康知识，掌握健康技能，养成良好个人卫生习惯，践行文明健康生活方式，“用千千万万个文明健康小环境筑牢疫情防控社会大防线，切实保障人民群众生命安全和身体健康”。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》访问时分析，习近平在讲话中没有作出实质性指示，凸显决策层对防疫放开没有预案，只能通过政治动员形式，要民众主动承担个人防护责任。

陆曦认为，当前的表态是不得已而为之，“事实是高层指示跟不上疫情发展速度，疫情已经从发达地区扩散到农村地区，中央目前无论从医疗物资还是人员方面都没法给出实质性支持”。

中国国家卫健委上星期天（25日）宣布，即日起不再发布每日疫情信息。网络上流传的国家卫健委会议纪要则显示，专家研判北京已度过疫情高峰期，而长三角、珠三角、西北和东北地区疫情尚未达到高位。

浙江日增确诊者破100万

有6500万人口的东部经济大省浙江上星期天通报，目前全省每天新增感染者已突破100万人，预计疫情高峰将提前在元旦到来，其间每天新增感染人数最高将达200万。毗邻浙江的安徽省预计全省大部分地区将在本月底达到感染高峰，江西省则预估当地疫情会在1月上旬达峰。

随着疫情向中小城市和农村地区快速蔓延，药物短缺、医疗资源受挤兑等大城市里尚未缓解的压力，也将蔓延到欠发达地区。

长居新加坡的刘恩曦（44岁，公司高管）告诉本报，她在上海的父亲上星期五（23日）因感染冠病发高烧昏迷，拨打急救电话后得知前面还有多达240人排队等救护车。家人最终搭德士将父亲送到医院，又被告知病房已满，只能在走廊安排一个床位。

由于医护人员感染导致人手短缺，刘恩曦必须自行雇护工看护81岁的父亲。但她发现大部分护工不是病倒，就是因担心染疫而逃离上海。她最终花费两天时间才找到护工，价格还比平时高出一倍。刘恩曦心有余悸地说：“这还是在全中国最发达的城市上海，不敢想象其他地方会怎么样。”

福建厦门市民吴姓教师（32岁）则说，尽管厦门疫情比北京和上海延迟一两周时间暴发，但当地药店里的退烧药早已被抢购一空。“我还年轻，不吃药也可以硬扛过去，更让人担心的是家里的长辈。听说现在只有北京有治冠病的特效药，不知道我们小城市什么时候能买到。”

据中国媒体报道，北京已计划将冠病口服药Paxlovid配送至各社区卫生服务中心，由社区医生指导辖区内冠病患者服用。北京多个社区卫生服务中心星期一证实，已收到参加用药培训的通知，但药物还没有配送到。