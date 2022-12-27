冠病感染峰值陆续过渡 北京上海民众开始重返工作岗位

（上海／北京综合讯）随着多个地方冠病感染峰值陆续过渡，中国逐渐恢复正常生活秩序，民众开始重返岗位正常通勤，一些热点城市在工作日再度出现交通拥挤情形。

据路透社报道，星期一（12月26日）上下班高峰时段，北京、上海地铁拥挤，挤满戴着口罩的上班族。两地一些主要交通要道拥堵、通行缓慢，大批民众赶着上班。

在中国疫情防控政策180度大转变的冲击下，北京、上海不少民众居家生活了几周，有的是染疫后在家治疗，有的是为了躲避疫情。有迹象显示，在感染峰值过后，当地民众生活正朝正常方向发展。

上海外滩上周末举办了年度圣诞集市，深受市民欢迎。另外，上海迪士尼乐园和北京环球影城星期天（12月25日）分别迎来冬季节日，人们穿上圣诞主题服装，排队乘坐游乐设施。

对业务造成影响 金融机构促员工返岗

刚过去的一周，由于金融机构交易员和其他关键人员大范围缺席，对业务造成影响，中国一些金融机构正催促员工返岗。

彭博社看到一份备忘录显示，国金证券公司要求因病请假或在家隔离七天的员工，如已无冠病症状，应回到工作岗位。此外，家庭成员被感染但自己检测结果未呈阳性的员工，也应正常上班。该公司补充称，异常低的员工到岗率，给公司运营带来重大挑战。

知情人士称，中国一家基金管理公司上周末取消此前的要求，即员工回办公室须出具72小时内阴性检测报告。公司部门负责人被告知，要根据需要尽可能让更多员工在办公室上班，确保业务正常运转。

知情人士也称，至少有两家中国资产管理公司做出罕见妥协，首次允许感染冠病的交易员远程交易，这些公司要求请病假的员工在身体好转能上班后，在家中安装监控摄像头，以便进行的所有交易受到监控。

由于冠病感染人数短期内急剧上升，不少中国机构与企业面对人力不足的挑战。由于金融机构的染病交易员数量突增，近两周一度造成在岸人民币兑美元即期交易量下降。

上海一家银行交易部门，有近80%的交易员或请病假，或在家工作，使得之前的一些工作安排难以实现。

中国外交部发言人赵立坚自12月2日起，一直没在记者会上公开露面，疑感染冠病。他的妻子12月19日在微博发文说，买不到消炎与感冒退烧药，又称“好无助”，“这些药都去了哪里”？

隔天，赵立坚妻子再发文，称感谢邻居分享四粒退烧药解决了困难，又呼吁大家把多余的退烧感冒药物拿出来，分给身边急需的人。