中国防疫政策急转弯 如何影响社会经济

中国国家卫生健康委员会星期一（12月26日）深夜发布新防疫总体方案，宣布对冠病进行降级管理。

新方案包括从明年1月8日起全面放宽出入境政策，入境中国者只要行前48小时核酸检测（PCR Test）呈阴性，就无需申请健康码；入境后也无需进行核酸检测和隔离，只要健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常，就能进入社会面正常活动。

疫情爆发后施行的国际客运航班数量管控也将取消，未来航班数量增长下，有望使机票价格回落。

此外，中国公民出境旅游也将有序恢复。为配合出入境政策调整，中国国家移民管理局宣布明年1月8日起将有序恢复受理审批中国公民因出国旅游和访友申请普通护照，还有外国人普通签证、停留证件，以及居留证件的签发、延期、换发等服务。

中国民众对新发布的防疫方案及出入境政策调整看法不一。据《联合早报》上海特派员陈婧观察，部分上海居民认为在封控三年后，即将有机会出境旅游，因此对新政策呈乐观态度；不过也有部分民众担心新政策会加剧医疗系统压力，影响个人身体健康。

她认为就上海而言，经历过上半年“封城”之后，民众更偏向支持开放。此外，中国各大旅游平台的出入境机票搜索量在新方案发布后暴涨，也反映出中国民众对出入境的需求与兴趣。

对于新发布的防疫方案，新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦在接受《联合早报》采访时指出，中国防疫政策在当前时间点“急转弯”，是出于经济形势压力、中共“二十大”后的政治保障与民间舆论的共同作用。

就开放后的经济环境而言，新加坡华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭认为，中国冠病疫情在短期内集中爆发，可能会对经济产生较大冲击；而从中长期来看，则会在宏观层面使经济情况转好。

谢栋铭提出，中国经济内需应会缓慢复苏，消费水平在中长期内也较大概率将持续增长。此外，出入境政策开放后，中国游客与消费者出境数量增加，对亚洲及全球经济而言，都会起到一定程度的支撑作用。

不过，他也认为在明年正式开放后，中国是否会成为对世界经济输出通胀的新要素及出发点，仍值得进一步观察。