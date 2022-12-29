李家超盼下月15日前恢复陆港通关 今天起香港取消入境强制核酸检测

香港进一步放宽多项防疫措施，包括取消所有入境强制核酸检测。不过，赴港人士须于航班预定起飞时间或抵港前24小时内，进行快速抗原测试，或于48小时内进行核酸检测，并取得阴性结果。取得检测结果后应保存载有检测结果的照片或检测报告90天，以备当局查核。

继中国大陆日前宣布1月8日与境外通关后，香港由周四起（12月29日）也进一步放宽多项防疫措施，包括取消所有入境强制核酸检测。香港特首李家超说，希望在明年1月15日前落实陆港恢复通关。

李家超在周三召开的记者会上解释，取消多项防疫措施，因为香港的疫苗接种率相当高，有超过250万人确诊，社会已建立广泛及整体的防疫屏障。

香港三剂疫苗接种率为83%，250万人约为香港三分之一人口。他说：“我们不断容许最大的社会和经济活动期间，也稳控了疫情，按风险管理。我觉得我们过去六个月这个部署稳步向前、稳打稳扎，是成功的。”

李家超说，当局未来的防疫政策会聚焦防重症、防死亡及保护高风险群组，包括“一老一幼”、安老院及残疾院舍院友，相信这些措施可以再大力推进香港复原。

至于外界关注的陆港通关问题，李家超说希望在明年1月中旬之前与大陆单位达成共识，再将方案提交中央政府审批落实，目标是在明年1月15日前落实通关。

口罩令和确诊者须隔离 两防疫措施继续维持

港府放宽的其他防疫措施包括取消检疫令及不再界定密切接触者，但会通过确诊者向此类人士发出健康建议；取消疫苗通行证；取消所有社交距离措施，包括限聚令、1.5米间距、每桌人数上限等。

不过，口罩令和确诊者必须隔离这两项措施仍会继续维持。

所有赴港人士，不论从大陆、澳门、台湾或海外地区来港，都必须在航班预定起飞时间或预定抵港时间前24小时内，进行快速抗原测试，或于48小时内进行核酸检测，取得阴性结果后方可来港。

港府提醒，相关人士应在取得检测结果后，保存载有检测结果的照片或检测报告90天，以备当局查核。非香港居民须完成接种疫苗方可从海外地区登机赴港的要求，暂时维持不变。

香港社会普遍欢迎当局取消多项防疫措施。餐饮联业协会会长黄家和表示，取消疫苗通行证后，约一成未完成接种的市民可进入餐厅，业界生意额会立刻有5%至10%的升幅。他相信香港抗疫不会走回头路，餐饮业界的前景会越来越明朗，期望各行各业在明年都会很快复苏。

香港厂商会会长史立德认为，零售、旅游业等行业在新措施下会最快复苏。但他强调，即使当局取消所有防疫措施，也不能期望社会可以一下子回到疫情前的水平，估计需要一至两年才能真正复元。

感染和死亡人数反弹数倍 专科医生吁当局增援人手

不过，香港呼吸系统专科医生梁子超接受《联合早报》访问时说，目前并非取消多项防疫措施的最适当时机，因为近来香港疫情有急速反弹的迹象，感染、入院和死亡人数，与9月和10月相比已经反弹了数倍。但他理解当局可能有其他的考虑，包括要恢复经济发展。

梁子超预料进一步放宽防疫限制后，香港感染人数会进一步上升。他建议当局增加医护人员数目，以及鼓励市民继续接种疫苗。