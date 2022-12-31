秦刚出任外交部长 分析：中国重视与美关系 中组部王晓萍任人社部部长

分析人士认为，秦刚出任外长，使他成为继李肇星、杨洁篪之后，又一位中国驻美国大使升任外长，凸显中国高层对中美关系的重视。秦刚预计将在2023年3月国务院换届后，出任国务委员，成为副国级大员。

中国全国人大常委会会议星期五（12月30日）决定，免去王毅兼任的外交部部长职务，任命驻美大使秦刚为外交部部长；任命中组部副部长王晓萍为人力资源和社会保障部部长。

分析人士认为，秦刚出任外长，使他成为继李肇星、杨洁篪之后，又一位中国驻美国大使升任外长，凸显中国高层对中美关系的重视。

秦刚预计将在2023年3月国务院换届后，出任国务委员，成为副国级大员。

秦刚今年56岁，毕业于国际关系学院，曾任外交部西欧司副处长、处长，2005年出任外交部新闻司副司长、外交部发言人，2010年任中国驻英国大使馆公使，2011年任外交部新闻司司长、外交部发言人，2014年任外交部礼宾司司长，2017年升任外交部部长助理，2018年任外交部副部长，2021年出任中国驻美国大使。

今年10月召开的中共二十大，秦刚入选二十届中央委员，被视为接替王毅出任外长的热门人选。69岁的王毅在二十大后入选新一届政治局委员，料将接替杨洁篪出任中央外事工作委员会办公室主任。

在担任中国驻美国大使期间，秦刚经常到美国各地参加活动，努力和美国各界保持良好关系。

12月26日，秦刚在美国《国家利益》杂志发表题为《中国的世界观》的署名文章，强调中国的发展是世界和平力量的增长，不是所谓“打破现状”力量的扩张。

秦刚在文章中说，台海局势紧张，不是中方打破现状，而是“台独”势力不断挑战“一个中国”现状；10年前的东海，是日本企图将钓鱼岛“国有化”，打破中日搁置争议的“现状”；当前南中国海局势现状，是域内国家正加快“南海行为准则”磋商，努力达成有实际意义、有效的地区规则；中印边界当前现状，是双方均愿采取措施缓和局势，共同维护边境和平安宁。

秦刚还表示，再过100年，中美仍然会是历史文化、社会制度、发展道路不同的两个大国。但双方同处同一个世界，需要也完全有可能通过相互倾听，拉近对当今世界的根本看法，探索相互尊重、和平共处、合作共赢的相处之道。

王晓萍任人社部部长 显示重视提拔女高官

58岁的王晓萍曾长期在国务院侨办工作，历任国务院侨办政策研究司司长、政策法规司司长，2015年升任国务院侨办副主任，2017年调任吉林省委常委，先后任吉林省委宣传部长、组织部长，2020年调任中组部副部长。中共二十大上，王晓萍入选中央纪委委员。

有关人士指出，王晓萍虽然没有入选二十届中央委员，仍出任人社部部长，显示高层仍重视提拔女性高官。