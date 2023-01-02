分析：与新外长秦刚搭配 王毅接管中共中央外办 显示美国仍是外交重点

中共中央理论刊物《求是》在元旦发表中共政治局委员王毅的署名文章，显示他已接替杨洁篪出任中共中央外事工作委员会办公室主任。受访学者认为，中国外交官员最新人事调动表明，美国仍是中国外交的战略重点。

据中国外交部网站星期天（1月1日）转发《求是》杂志刊登王毅题为《矢志民族复兴，胸怀人类命运奋进中国特色大国外交新征程》的文章，回顾了中国在2022年的外交活动和成果，以及展望新的一年。中国外交部网站介绍王毅的身份，是中共中央政治局委员、中央外办主任。

中共中央外事工作委员会办公室是中国外交决策的核心协调机构。这是官方首次确认王毅升任中央外办主任，即中国外交决策部门的最高级别官员。

根据公开资料，69岁的王毅毕业于北京第二外国语学院亚非语系日语专业，2004年曾出任中国驻日本特命全权大使；2008年转任中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任，2013年任外交部长。王毅在去年10月中共二十大跻身24人组成的中共政治局，如外界预测接过72岁杨洁篪的中央外办主任职务。

王毅在《求是》的文章展望2023年，指出中国的外交战线将推动构建和平共处、总体稳定、均衡发展的大国关系格局。他说，中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础之上，更不受第三方的干扰和挑拨；中国将落实中美首脑达成的共识，探讨确立中美关系指导原则并校正航向；密切中欧高层往来和战略沟通，推动中欧关系行稳致远。

中国全国人大常委会会议在上星期五（12月30日）宣布，王毅的外长职务将由驻美大使秦刚接替。

学者：新一年中美关系 有更多调整和发展空间

中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟“让·莫内讲席教授”王义桅接受《联合早报》采访时研判，中国外交官员最新人事调动显示，中国仍视与美国的外交工作为战略重点。他解释，虽然王毅当了多年的外交部长，但始终没有驻美工作的经验，秦刚在这方面可以和王毅相辅相成。

王义桅认为，中美关系在2023年将有更多调整和发展的空间。他说：“两国对抗和持续紧张的根本格局不会改变。不过，双方在这一年更有可能在一些领域争取合作，如推动战略沟通，恢复两国之间往来。”