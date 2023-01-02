形容习近平“两岸一家亲”表述“较和缓” 蔡英文释善意愿助大陆应对疫情

台湾总统蔡英文元旦在总统府发表新年谈话时强调，从疫情到全球政经变局，两岸正经历许多同样的挑战，战争从来不是解决问题的选项。只有对话、合作，以促进区域稳定发展为目标，才能让更多人得到安全和幸福。

台湾总统蔡英文发表元旦谈话，形容中国大陆国家主席习近平强调“两岸一家亲”的表述“比较和缓”，并表态愿协助大陆应对疫情升温。两岸领导人的新年致辞出现降温迹象，备受各界瞩目。

习近平星期六（12月31日）先在新年贺词中强调“海峡两岸一家亲”，希望两岸同胞“相向而行、携手并进，共创中华民族绵长福祉”，被舆论解读为对台调子放软。

蔡英文星期天（1月1日）在总统府发表新年谈话时则强调，从疫情到全球政经变局，两岸正经历许多同样的挑战，战争从来不是解决问题的选项。只有对话、合作，以促进区域稳定发展为目标，才能让更多人得到安全和幸福。

针对习近平讲话，蔡英文表示有注意到“他用比较和缓的方式表达”，但不忘指出解放军在台湾周边的军事活动，无助于两岸关系、区域和平稳定。

蔡英文发言后，台湾国防部公布24架次解放军机“跨年”绕台、四艘军舰在台海周边活动，其中15架次军机越过海峡中线。2022年全年已有超过2000架次大陆军机绕台飞行，超过前三年总和。

中国大陆近期疫情升温，蔡英文也释出善意，表示只要有需要，台湾愿意基于人道关怀的立场提供必要协助，“帮助更多人走出疫情，有个健康而平安的新年”。

继星期二（12月27日）宣布兵役从四个月恢复到一年，蔡英文五天内在总统府第二次接受记者提问。她之前长达745天没接受记者联访，理由是碍于疫情管控所致。

针对记者问到民进党败选检讨报告中没提总统因素，蔡英文坦然回应，无论党务还是政务，“老实讲都跟我有关”。她表示自己已辞党主席，也将通过各项施政调整来回应。

民进党败选后意识到民众的战争恐惧，从副总统赖清德到代理党主席陈其迈，最近都不提“抗中保台”改称“和平保台”，有记者询问民进党是否已调整两岸论述。

蔡英文先微笑问同台的赖清德是否要回答，赖清德谦说“这是总统的记者会”；蔡英文简略回答表示，无论是怎样的讲法，目标都是维持台海稳定、强化国防保卫台湾。

台湾总统蔡英文（右）星期天（1月1日）被媒体问到民进党最近改称“和平保台”是否调整两岸论述时，一度问副总统赖清德（左）是否要回答，赖清德则请蔡英文统一回答。（路透社）

不会发消费券或现金 吁请民众理解并支持

国民党意见领袖、媒体人赵少康随后在脸书贴文回应，民进党若真要和平就该放弃“台独”党纲、反中仇中；一面搞“明独暗独”，一面要求和平，“就像一个渣男要求女生对他忠诚一样”。

台湾前总统马英九也在脸书强调，要避战必须备战加上对话谋和，期盼蔡英文与中共重建政治互信，在卸任前让两岸重回和平发展的轨道。

另外，蔡英文星期六召开以提振民生经济为主题的国安高层会议，社会高度关注税收超征约4500亿元（新台币，下同，约198亿新元），希望“还税于民”，广发现金或消费券纾困。

对此，蔡英文表示“钱要花在刀口上”，作为负责任的政府，必须优先协助高风险民众和产业，因此国安高层会议没具体讨论发消费券或现金，吁请民众理解并支持。

这与民进党各派系立委连日来呼吁每人发1万元或2万元（440新元或880新元）的风向，以及民众预期心理相违，民进党立委管碧玲过后在脸书直言，“人民的感受是失落多于体谅”，希望行政院用高度的敏锐迅速因应。

（记者是《联合早报》台北特派员）