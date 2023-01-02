中国冠病感染人数暴增 重症床位紧缺 殡葬业出现“黄牛党”高价转卖名额

德国华裔病毒学家陆蒙吉教授说，北京度过重症和死亡的高峰预计还需要四到六周的时间。对于较晚暴发感染潮的城市而言，时间窗口也很小。

（上海／武汉综合讯）中国冠病感染人数暴增之际，多地医院的重症床位越来越紧缺，殡葬业也出现了“黄牛党”，将名额高价转卖给民众。

据第一财经、路透社和东方网等综合报道，北京、吉林、安徽、武汉、广州等多地二三级医院的患者，尤其合并基础性疾病的高龄老人开始增多，重症床位也越来越紧缺。

最近一个多月以来，中国的重症床位已经急速扩张。每10万人口的重症医疗床位在11月12日不足四张，截至12月25日已经达到每10万人12.8张。即便如此，重症床位的供需依然失衡。

例如，北京航天中心医院作为一家三级综合医院，截至12月31日重症床位达到130张，占比超10％，超出国家要求的8%。该院呼吸与危重症医学科主任陈济超说，即便如此，无论是综合ICU还是多个专科ICU，床位已经达到比较饱和的状态。以呼吸科为例，在12月初床位扩增之后，目前的床位使用率已超过100％。

德国华裔病毒学家、埃森大学医学院病毒研究所教授陆蒙吉说，根据既往数据，奥密克戎引起的第一波社会面疫情的周期一般在三个月左右。但由于中国重症医疗资源存在历史欠账，叠加冬季流感高发期等情况，整体演进周期大概率都会拉长。

陆蒙吉认为，北京度过重症和死亡的高峰预计还需要四到六周的时间。对于较晚暴发感染潮的城市而言，时间窗口也很小。一方面需要更充分调度社会以及基层医疗机构力量，实现医疗救治压力分流；另一方面，要谨防重症医疗资源分配失衡，导致其他疾病患者得不到及时救治。

除了医疗挤兑的问题，中国多地殡葬业负荷超重。据报道，星期天在武汉市郊的汉口殡仪馆，有送葬者和灵车陆陆续续抵达。入口工作人员拒绝回答最近工作量的问题。不过，成都和北京的多个殡仪馆透露，自防疫政策取消，他们比以往任何时候都繁忙。

殡葬业负荷超重还催生了“黄牛党”，他们通过插队获得名额，再高价转卖给民众。上海虹口分局12月29日抓获20余名殡葬“黄牛”，他们将名额以1500至2000元人民币（约292至389新元）不等的高昂价格，卖给前来办理业务的市民。上海警方已成立专班进行打击，重点针对殡葬业从业人员非法获取家属信息、伺机哄抬殡葬服务价格等问题。

专家：没了大规模检测 实际感染和死亡数高得多

中国疾控中心周日报告新增5138起确诊病例，新增死亡病例一起。不过专家认为，由于大规模检测不再进行，实际感染人数和死亡人数要高得多。中国政府一再强调，疫情形势发展在预期和可控中，防疫政策科学精准。部分地方政府称，疫情已达峰，即将进入流行尾期。

广州市卫生健康委星期六说，自12月23日以来，全市发热门诊就诊患者人数开始高位回落，日均就诊量从高峰期的六万人下降至1万9000人，预计在2023年春节前本次疫情将进入流行尾期。财新网星期天也报道说，中国科学院院士陈赛娟团队和上海市公共卫生临床中心范小红团队初步判断，此轮奥密克戎疫情感染人数于2023年元旦前后在北京、广州、上海、重庆等城市接近尾声。至于四川、陕西、甘肃、青海等省，估计在农村和中小城镇地区的感染峰值将于2023年1月中下旬出现。