从防感染转向保健康防重症 国家卫健委: 农村须做好防疫和医疗

中国此轮奥密克戎疫情感染于元旦前后，估计农村和中小城镇地区的感染峰值将在本月中下旬出现。中国国家卫健委说，防控工作重心已转向“保健康、防重症”，农村是做好疫情防控和医疗服务保障的重点地区。

中国各地正经历冠病急诊和重症高峰，预计在春运期间，农村地区感染数将显著攀升并影响疫情走向；中国国家卫生健康委员会官员星期二（1月3日）说，当前疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，农村是做好疫情防控和医疗服务保障的重点地区。

中国工程院院士陈赛娟与上海市公共卫生临床中心主任范小红团队近期发表的研究判断，中国此轮奥密克戎疫情感染于元旦前后，在北京、广州、上海、重庆等城市接近尾声。至于四川、陕西、甘肃、青海等省，估计农村和中小城镇地区的感染峰值将于1月中下旬出现。

中国国家卫健委发言人米峰3日在国务院联防联控机制发布会上提到，当前疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，农村是做好疫情防控和医疗服务保障的重点地区，老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是健康服务的重点人群。

他并强调，要抓好农村地区防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等工作，加强日常健康服务，突出重点人群管理，提供分级分类医疗卫生服务等。

陈赛娟接受《中国科学报》采访时进一步指出，根据研究结果，当前有多个奥密克戎亚型变异株在中国同时传播，近期出现冠病感染症状的人群中，重症主要集中在有基础疾病的老年人群体中。她研判，在元旦之后到春节期间，冠病疫情将主要影响农村和中小城镇地区；春运期间城市和农村人口流动性将极大影响疫情走向。

她并强调，由于农村和中小城镇地区的医疗资源相对匮乏，且有大量老年人和有基础疾病人群，所以当前急需为奥密克戎疫情向农村地区扩散启动应急计划，将更多医疗资源配置到农村基层，做好有效药物和新型疫苗的应急使用许可。

中国国家药监局3日则宣布，通过快速审评通道，批准乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。获批品种中，九个品种为国家卫健委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物，四个品种为医用氧。

世卫邀中国参加小组会议报告病毒基因定序详情

另外，据路透社报道，世界卫生组织已邀请中国专家参加3日举行的技术顾问小组会议，报告病毒基因定序的详细资讯。世卫组织也要求中国分享更多基因序列资料，以及住院、死亡和疫苗数据。

对于世卫组织的要求，米锋3日应询时说，在新十条防疫优化措施发布之后，中方已于2022年12月9日和30日两次同世卫组织召开技术交流会议，对当前疫情形势、医疗救治、疫苗接种等问题进行深入交流，中方愿意继续同包括世卫组织在内的国际社会开展团结合作，助力全球早日终结疫情。