原本坚持税收超征要用在刀口上 蔡英文改口：将一定额度超征税金与民共享

行政院长苏贞昌星期二上午先一步松口表示政府要发现金，但也提到此事须有法源依据及预算编列，经立法院同意。

台湾去年税收超征4500亿元（新台币，下同，196亿新元），朝野立委强烈要求“还财于民”。原本坚持要把钱用在刀口上的总统蔡英文，星期二在脸书改口称，除了要预留一笔钱因应不时之需外，将保留一定额度，用发现金的方式让全民共享。

行政院长苏贞昌星期二上午先一步松口表示政府要发现金，但也提到此事须有法源依据及预算编列，经立法院同意。在野国民党建议立法院召开临时会讨论，民进党立院党团总召集人柯建铭则称，这笔钱已定案，但依相关程序，过年前绝对来不及。

除了2020年受冠病疫情影响外，台湾近六年的税收皆超过预算数（简称超征），2021年超征4327亿元，2022年更达4500亿元，再创新高。不过，政府负债5万7000亿元，且劳保和健保等亏损累累，故财政部多将超征税收拿来还债。

在三年疫情期间，国民党曾要求比照美国等主要国家发放现金协助民众渡过难关，但蔡政府执意发行五倍券（另印5000元振兴券）予民众消费。

民进党在2022年11月底的“九合一”地方选举惨败，该党立委立即喊出将超征的4500亿元“还财于民”，英系立委更串联喊出每人发放1万元现金，要让经济红利全民共享。

蔡英文上周六（2022年12月31日）召开国安会议，提及2022年税收可望超过4500亿元，扣除应分配给地方政府的税收700亿元，中央政府可运用的3800亿元中，1000亿元要拨补劳保及健保基金财务缺口，并挹注台电电价补贴；1000亿元要投注加强韧性经济方案；剩余1800亿元，在财政许可范围内，会适时研议与全民共享的可行方案。

她在隔天的元旦谈话中指出，在全球经济高度不确定的此刻，作为负责任的政府，必须未雨绸缪，钱要花在刀口上，“这个决定不容易”，请民众理解并支持。

面对2024年立委选战困局，包括英系立委在内怨言四起。英系立委管碧玲表示，蔡英文规划的方案，改革理想、高度远见具足，然而人民的感受是失落多于体谅。英系立委王美惠也建请蔡英文，体恤基层民众生活上的压力。

要提出法案送立法院审议 农历新年前不可能发放现金

苏贞昌星期二上午接受媒体访问，态度有了180度转变。他说，1800亿元预留不时之需外，要用发现金的方式跟全民共享。蔡英文接着在下午2时许的脸书发文改口证实此事。

蔡苏两人都提及，发现金一事要有法源的根据和预算编列，须经立法院同意，要待行政团队盘点规划，适时提出法案，送请立法院审议。立法院1月13日便休会，依上述规划，不可能在农历年前发放现金。

政治大学经济系教授林祖嘉向《联合早报》表示，中央政府债务占GDP的上限是40％，目前是36%左右，所以政府仍有余力可以发放现金给民众。

他提醒说，自疫情以来，中小企业和服务业受伤很深，而且今年的经济情况很差，政府发放现金对振兴经济会有些正面效益。