小马可斯习近平会谈 将重启南中国海油气开发谈判

中国国家主席习近平与菲律宾总统小马可斯星期三（1月4日）在北京会晤，双方表示将重启南中国海油气开发谈判。习近平强调愿继续与菲律宾以友好协商方式妥善处理海上问题；小马可斯则提出中菲应强化合作关系，使两国成为新国际经济背后稳定、强劲的动力。

小马可斯星期二（1月3日）起对中国展开为期三天的国事访问，并在星期三分别会见习近平、中国总理李克强，以及全国人大常委会委员长栗战书。

这是小马可斯去年6月出任总统后第一次访华，也是中国在2023年接待的首位外国领导人。习近平星期三在人民大会堂为小马可斯举行欢迎仪式，也举行欢迎宴会，高规格接待小马可斯。

据新华社报道，习近平会见小马可斯时强调，中国始终把菲律宾“放在周边外交优先方向”，坚持从战略和全局高度看待中菲关系。他称，愿同小马可斯保持经常性战略沟通，全面规划双边关系下步发展。

根据菲律宾官方新闻稿，小马可斯提出菲律宾和中国应强化合作关系，使两国成为新国际经济背后稳定、强劲的动力。

南中国海主权争端是中菲最大的摩擦点，中菲2019年开始尝试通过南中国海油气开发协商缓和利益分歧，但杜特尔特政府在去年6月小马可斯上任前，以宪法限制和主权问题为由宣布协商已终止。

新华社报道全文未提南中国海，但习近平表明中国愿同菲律宾继续以友好协商方式妥善处理海上问题，重启油气开发谈判，推动非争议区油气开发合作，开展光伏、风能、新能源汽车等绿色能源合作。

小马可斯则提出重启谈判的重要性。菲律宾官方新闻稿引述小马可斯说：“希望谈判能取得成果，因为不仅是中国和菲律宾，世界其他国家也都同样面对着压力，需要摆脱国际上固有的大国阵线（traditional fronts of power）。”

菲律宾是美国在东南亚的重要盟友，位处第一岛链；有分析认为，小马可斯上任后可能调整杜特尔特“亲中疏美”的政策，美菲的互动引发中国关注。

习近平说，中国愿同菲律宾及其他亚细安国家聚焦合作与发展，维护好亚细安在区域合作中的中心地位，“推动本地区摆脱冷战阴影，免于阵营对抗，持续成为发展繁荣高地”。

小马可斯在与李克强会面时也强调，菲律宾与其他国家建立伙伴关系，以在当前的挑战下建设经济、推动社会转型的重要性，“不只是与中国的伙伴关系，也是与其他伙伴的关系”。

中菲星期三签署了14项合作文件，包括就海事议题在两国外交部之间建立沟通机制，其他合作内容涵盖一带一路、农渔业、基础设施、金融等领域。

中菲将在小马可斯访华期间发表联合声明，截至星期三晚上11时，联合声明尚未发布。

学者：在美中之间 小马可斯力图不选边

台湾大学政治学系主任张登及接受《联合早报》访问时分析，中菲在南中国海议题上分歧较大，能提出重启油气开发谈判难能可贵，这显示小马可斯力图扭转外界对于菲律宾大幅调整战略转向美国的看法，希望维持在美中之间不涉入、不选边的中立姿态。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问学者亚鲁盖尔（Aries Arugay）认为，中菲在南中国海议题上的分歧料将缓和，有助推动南中国海总体局势短期内趋稳；但若中菲实现油气开发合作，并成功发掘油气，届时可能引起更复杂的纷争。