“香港乐坛教父” 浪奔浪流“顾”人逝

（综合讯）“香港乐坛教父”顾嘉辉星期二（1月3日）于加拿大逝世，享年92岁。出生于中国广东省广州市，原籍江苏吴县的顾嘉辉一生创作过无数经典粤语歌曲，包括《上海滩》《倚天屠龙记》《射雕英雄传》《俩忘烟水里》《狮子山下》等，与黎小田、许冠杰被视为香港早期粤语流行乐的奠基者。

顾嘉辉的姐姐顾媚是香港上世纪五六十年代著名歌星，他在耳濡目染下开始音乐生涯，1961年参加邵氏电影《不了情》的作曲比赛，创作由顾媚演唱的《梦》，自此正式踏入乐坛。

擅长作曲、编曲及指挥的顾嘉辉，与香港四大才子之一的作词人黄霑是最佳音乐拍档，两人生前合作无间，创作了多首金曲，在乐坛更有“辉黄”的称号。

顾嘉辉的音乐贡献巨大，奖项多不胜数，包括荣获香港十大中文金曲“最高荣誉奖”、香港作曲家及作词家协会“音乐成就大奖”及香港艺术发展局终身成就奖等。他更在1965年、1967年及1977年三度勇夺金马奖音乐奖项，1991年获香港电影金像奖最佳电影配乐。

此外，他于2011年及2014年先后获香港演艺学院及香港教育大学、香港中文大学颁授荣誉博士学位，以表扬他对香港文化的贡献。

2015年他获香港政府颁授“金紫荆星章”，同年举办一连12场“荣休演唱会”并亲任指挥，之后淡出乐坛，移居加拿大温哥华。

顾嘉辉早年曾多次来狮城参与慈善演出。2017年他再次带领数名香港资深艺人到本地举办“顾嘉辉·因为有爱”慈善演唱会，这也是他最后一次在本地亮相。

顾嘉辉也做顾嘉煇，“煇”为“辉”的异体字。