封关近三年后1月8日起重开口岸 陆港恢复通关每天往返人数设限

陆港1月8日起逐步全面恢复口岸运行，届时每日约6万港人可以进入大陆。香港社会普遍欢迎两地通关，并希望以后可以增加名额。

已经封关近三年的香港与中国大陆，终于将在星期日（1月8日）起逐步全面恢复口岸运行，届时每日约6万港人可以进入大陆。香港社会普遍欢迎两地通关，并希望以后可以增加名额。

香港行政长官李家超在周四（5日）的记者会上公布与大陆通关的细节。根据安排，由星期日起，经深圳湾、文锦渡和落马洲三个陆路口岸北上的港人配额（含持海外护照人士）有5万个，但须在网上预约指定时段并在指定口岸过关。

另外约1万个配额，要经港澳码头、中港码头、机场和港珠澳大桥北上。港人可以在四个口岸凭票出行，无须预约，最高客量按本身运载能力而定。但坐小型客车经港珠澳大桥北上则需要预约。

南下香港的大陆人士也按照同等措施安排，即由周日起，每天有约6万人（含持海外护照人士）可以进入香港。为了防止疫情交叉感染，往返两地的人士须在出发前48小时进行核酸检测，结果阴性才可过关。

至于身处大陆的港人、身处香港的大陆民众往返两地，两地政府同意这类人士并不计算入限额之中。他们无须进行预约，可以随时经各口岸返回香港或是返回大陆。

李家超表示，通关后，每日约有6万人可以到大陆，一个月计有180万人，两个月就达到360万人，占香港总人口约一半。港府会与大陆检视实际运作，再决定进一步增加人数和相应安排的时间。

李家超说：“我们会密切留意通关情况，和广东省及深圳市政府以及口岸办，共同检视实际运作，确保安全、有序及畅顺，以决定进一步增加人数及相应安排的时间。”

香港与大陆关系密切，疫情前每天有大批民众往返两地。其中，陆路口岸是两地人流最大的通关方式，疫情前每日单向人流可达40万至50万人。但受疫情影响，香港与大陆之间的口岸自2020年2月起陆续关闭，不但严重影响香港民生，更重创香港经济。

香港社会普遍欢迎两地将在来临星期日通关，不少人希望通关后尽快回大陆。与大陆通关的网上预约系统周四下午6时正式启用后，不少人登录系统时一度要等候，未能进入输入个人资料的页面，至大约半小时后才能成功进入填写资料的页面。

香港行政会议成员、经民联立法会议员林健锋形容，香港与大陆通关是中央政府送给香港的最佳新年礼物，希望当局在新年前后将名额逐步增加至每日10万个以上。

林健锋认为，香港旅游业有望在数月内明显复苏，建议旅游发展局与旅行社、商场、餐厅及零售商等合作，推出访港推广及优惠。

香港中国经济文化发展促进会研究员伍俊飞接受《联合早报》访问时说，中国大陆疫情仍然严重，两地在通关初期的单向人数只有每日约6万人，做法可以理解，相信足以满足港人需求。但临近春节，许多港人想回大陆过节，估计届时需求会增加，两地政府可能要微增人数。

伍俊飞指出，陆港通关对香港经济有巨大的正面作用。以香港传统的四大产业为例，除了金融业，物流和贸易等行业在过去三年明显萧条，两地通关后有望反弹。由于通关初期来港的大陆民众多想买药和打疫苗，他建议港府做好准备，增加药物供应。