担心陆港通关后疫情升温 香港民众蜂拥接种冠病疫苗

（香港路透电）中国大陆即将重新开放陆港边境，不少香港民众担心当地疫情升温，纷纷到诊所接种冠病疫苗。

据路透社报道，最近几天，香港提供BioNTech冠病疫苗的社区疫苗接种中心预约已满，有的要到2月才有空档。这一现象与几周前形成鲜明对比，当时民众当时无需预约就能直接到几乎空无一人的接种中心接种疫苗。

一名33岁的香港市民本周接种第四剂冠病疫苗，他受访时说：“边境开放后，我预计街上会有更多感染者。我想减少被感染的风险。”

根据港府数据，当局在2021年首次向民众提供冠病疫苗后，接种率很低，特别是在老年人群中。接种率在过去一年上升，超过83％香港居民已接种了三剂BioNTech疫苗或科兴疫苗。本周接种第四剂疫苗的人数也比一周前增加超过100％。

疫苗接种率上升反映香港民众对边境重新开放后感染率上升的担忧。一些人也担心，边境开放后大陆旅客会抢着到香港接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗，导致供应短缺。这类疫苗普遍提供更好的保护，但在大陆仍未获得批准大范围接种。

有越来越多大陆民众近期也在社交媒体上询问如何到香港接种mRNA疫苗。港府强调，非香港市民只能在私人诊所付费购买疫苗。

在香港鲗鱼涌区一家诊所外排队等待接种第四剂冠病疫苗的林凯文（译音，29岁）说：“我担心一旦大陆人入境，可能会更难接种疫苗。”