美媒：民众抗议和出口下滑等警讯 促使习近平放弃清零政策

（北京讯）美国媒体报道称，中国几个大城市去年11月爆发罕见抗议浪潮，再加上出口数据下滑等警讯，促使中国国家主席习近平放弃动态清零防疫政策。

《华尔街日报》在星期四 （1月5日）的报道中引述中国中央决策官员和政府顾问的说法，试图理清中国防疫政策去年12月急转弯的来龙去脉。

中国自2020年初暴发冠病疫 情以来一直坚持大规模检测、居家隔离，以及集中隔离的政策。疫情在2022年进入第三个年头，封控措施冲击民众生计，不满情绪滋生蔓延。

报道说，奥密克戎变异株2022年春季在上海出现，习近平曾试图给上海回旋余地，实施精准封控而非全面封锁，希望上海能提供与冠病共存的模板。但因病例激增以及其他地方抱怨上海疫情外溢，习近平下令上海恢复大范围封控。

了解相关决策的官员和顾问说，习近平当时的首要任务是确保在中共二十大取得“重大政治成功”。

报道说，中国疫情在去年秋天开始加剧，全国感染人数上升的报告在二十大后已流入中央。不过，习近平当时并不准备改变立场，始终坚持动态清零不动摇，认为中国体制比西方优越。

此后有越来越多迹象显示， 动态清零正成为社会不稳定和经济动荡的根源，如郑州富士康爆发大规模暴力抗议；中国出口增长两年多以来首次下滑等。

即便如此，习近平并没有准备完全放弃动态清零政策，而是通过渐进方式放宽措施，这促成11月11日出台的“二十条”。但由于政策表态不明确，一些地方官员甚至收紧防疫限制。

乌鲁木齐致命火灾 点燃民众对清零政策怒火

新疆乌鲁木齐去年11月24日一场致命火灾点燃多地民众对清零政策的怒火。罕见的民愤引起习近平和核心圈子官员的警惕。 知情人士称，在防控努力似乎越来越徒劳，社会和经济成本越来越高的情况下，习近平最终决定放弃固守三年的动态清零政策。

去年12月7日，中国取消防疫政策的最后几项措施。12月26日，官方宣布决定解除国际旅行限制，结束为期三年的隔离状态。不过，全国各地医院的医护人员和防疫官员没有得到政策转变的预警，导致他们在没有医疗必需品储备的情况下，应对患者激增的局面。

根据网络流传的文件，中国全国疫情防控工作电视电话会议12月25日在北京召开时，定调结束清零政策的时机选择恰当。

不过，有官方专家对时机选择提出质疑。中国流行病学专家、国家卫健委高级顾问曾光12月16日在北京举行的论坛上说： “如果单纯从公共卫生观点来看，我们宁愿把（重新开放的）时间再往后拖一下。”