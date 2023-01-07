官方研判同比增一倍 中国春运客流量今年料达近21亿人次

中国交通运输部副部长徐成光说，今年春运具有“三大一多”的特点：一是客流大幅增长；二是货运需求大幅增加；三是一线人员感染风险较大；四是安全生产风险隐患增多。

中国今年春运从星期六（1月7日）开始，到2月15日结束。官方研判，2023年春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。

火车票迅速被抢购一空

中国铁路系统星期五（1月6日）开始发售1月20日（农历腊月廿九）的车票，结果去往众多城市的火车票迅速被抢购一空。交通运输部副部长徐成光同日在国新办举行的记者会上坦承，每年春运对交通运输部门来说都是一场“大考”，今年的“考题”可能更难。

徐成光介绍，今年春运具有“三大一多”的特点：一是客流大幅增长；二是货运需求大幅增加；三是一线人员感染风险较大；四是安全生产风险隐患增多。

他说，随着官方对冠病病毒“乙类乙管”措施加快落地，跨区域人员流动加速释放，加之疫情三年来民众累积的回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求集中释放，春运客流将从长期低位运行到快速恢复攀升，交通运输组织将从低负荷状态到满负荷运行状态。

从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%。从时空分布看，预计节前以大城市向周边城市及主要劳务输出省迁移为主，探亲流、务工流叠加，客流强度有所提升；节后则以主要劳务输出省及中小城市向中心城市聚集为主，返程客流相对错开，1月27日（正月初六）和2月6日（正月十六）前后将出现两个返程高峰。

徐成光介绍，往年的春运一般是“客增货减”，今年春运疫情流行高峰陆续到来，各类医疗防疫物资、节日生活物资和今冬明春的能源、粮食等重点物资运输需求均会有较大增长，加上一线从业人员离岗回乡及可能出现的大面积感染，上岗人员不足，局部地区可能出现末端配送不畅问题。

同时，春运期间人员流动密集，货运物流活动频繁，交通运输一线从业人员大面积感染风险激增，保证客运服务不中断、货运物流不断链也面临较大压力。

他也指出，2020年以来，受疫情反复冲击，交通运输面临安全风险和疫情衍生风险相互交织叠加的复杂局面。特别是行业长时间处于低负荷运行状态，载运工具长期停运或低位运行，从业人员技能出现生疏，加上岁末年初历来是安全事故高发期，春运期间低温、寒潮、雨雪、冰冻等恶劣天气易发多发，给安全生产带来较大挑战。

尽管冠病疫情仍在中国各地蔓延，但多地官方并未再像2021、2022年春节前那样呼吁民众“就地过年”。湖南省邵阳县1月5日发布“温馨提示”，希望外地民众“非必要不返乡”，遭到舆论一片抨击。中共邵阳县委书记袁胜良1月6日改口称，该县欢迎外地人员回乡过年。

另据财经媒体“市界”微信公众号1月6日报道，江苏、浙江、上海一带工厂的工人，元旦前后便开始大批返乡；许多工人从感染到康复后，并没有返回工作岗位，而是直接辞职回家。

报道称，由于担心老家的长辈可能因感染疫情出现意外状况，许多人专门从打工的城市里背了一些药品、抗原、血氧仪等医疗用品带回家。