入境北京国际航班 下周四起直达不分流

实施近三年的国际航线抵京入境分流措施将正式结束。从1月12日零时起，所有目的地为北京的国际航班不再分流，将按照航班计划直接落地北京。

（上海／北京综合讯）中国继1月8日起取消入境人员的集中隔离要求后，自下星期四（1月12日）起也不再分流入境北京的国际航班。这意味着实施近三年的国际航线抵京入境分流措施将正式宣告结束。

据界面新闻报道，海南航空星期三（1月4日）发布公告称，自1月12日零时起（按落地时间计算），海南航空执飞所有目的地为北京的国际航班不再分流，将按照航班计划，直接落地北京。

中国国际航空一名内部人士称，海南航空公告中的这一政策适用于所有航空公司，执行时间均从1月12日零时起。

目前，以中国国航为例，美国洛杉矶至北京航班的第一入境点为天津，波兰华沙至北京的第一入境点为辽宁沈阳，意大利米兰至北京的第一入境点为内蒙呼和浩特。国航内部人士称，自1月12日起，上述入境航班全部调整为直接落地北京。

北京入境航班须先改降落他地的分流措施，至今已实施近三年。2020年3月，中国民航局、国家卫健委、海关总署等联合宣布，自3月23日开始，所有目的地为北京的国际始发客运航班均须从指定的第一入境点入境。

指定的第一入境点包括天津、河北石家庄、山西太原、呼和浩特、上海浦东、山东济南、青岛、江苏南京、沈阳、辽宁大连、河南郑州、陕西西安等12个城市。搭乘国际航班的旅客须在第一入境点实施检疫，并办理入境手续，行李清关；经检疫符合登机条件后，旅客可搭乘原航班入京，腹舱所带货物在北京清关。

实施分流三年来 12入境点城市如临大敌

分流政策减轻了北京“外防输入”的防疫压力，但也带来诸多问题，而且给旅客带来极大不便，一直为外界诟病。

《中国新闻周刊》称，分流政策出台以来，12个第一入境点城市均如临大敌，而如何安排就地隔离旅客的后续行程、境外航空公司因成本考虑陆续取消赴京航班等，也是一系列问题。

中国民航局此后恢复了入境北京的部分直航航班，但仍为小幅度逐渐增加。2020年9月，泰国、柬埔寨、巴基斯坦、希腊、丹麦、奥地利、瑞典、加拿大等八个输入病例较少国家至北京的九个航班先行恢复了入境北京的直航航班。

中共北京市委宣传部副部长徐和建2020年9月曾在发布会上称，北京将本着“小幅稳妥、渐次增加、有序开放”的策略，适时考虑扩大直航国际航班数量和人员往来规模，逐步恢复每天不超过四至五个国际航班，人员规模在1000人左右。

虽然截至1月4日，北京首都国际机场一周内的进出港国际航班已增加到156架次，但和2019年同期相比，这个数字仍然是下降了93.31%。