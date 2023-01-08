召开全体会议前造势 中纪委通报高官落马播反腐专题片

受访学者分析，中共反腐运动已过10年，这轮造势释放了新一届中纪委反腐不停歇的信号，意在加强民众对政府治理的信心。

中共二十届中央纪律检查委员会星期一（1月9日）召开为期三天的全体会议前，官方密集造势，星期五（1月6日）接连通报三名现任和退休高官落马；星期六晚并开始在央媒播出新的反腐专题片，涉及孙力军政治团伙案的司法部原部长傅政华等出镜忏悔。

受访学者分析，中共反腐运动已过10年，这轮造势释放了新一届中纪委反腐不停歇的信号，意在加强民众对政府治理的信心。

中纪委官网星期五接连发布三名中管干部被查的消息，包括山东省青岛市政协主席汲斌昌、河北省人大常委会原副主任王雪峰，以及国家烟草专卖局原副局长何泽华。

三“虎”被打后，中纪委星期六（1月7日）发表署名评论文章，称开年即密集“打虎”“拍蝇”“猎狐”，释放反腐败斗争一刻不停，永远吹冲锋号的强烈信号。

文章也称，要“深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败”“进一步铲除腐败滋生土壤”。

中纪委官网1月2日曾刊文《2022反腐记》，显示去年分别有32名与37名中管干部被通报落马和受处分。中共二十大召开不到三个月，已分别有10名与三名中管干部落马、受处分。

央视星期六晚开始一连四晚播出中纪委制作的四集专题片《永远吹冲锋号》，是2014年以来的第九部反腐电视专题片。

67岁的傅政华在第一集中出镜忏悔，称自己违法犯罪严重危害公安司法事业，严重破坏政法系统的政治生态，“我的教训极为沉痛”。

傅政华出身公安系统，是孙力军政治团伙中唯一的正部级官员。他2021年10月在担任全国政协社会和法制委员会副主任期间被查，被指“政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣”“危害党的集中统一”。

傅政华受贿金额过亿，去年9月被判死缓，并且终身监禁，不得减刑和假释，意味着他将在监禁中度过余生。

学者：中共反腐已逾10年 腐败根基依旧根深蒂固

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，中共反腐已逾10年，但腐败根基依旧根深蒂固；官方密集造势，意在释放反腐永远在路上的信号，也表明新一届中纪委将持续紧抓反腐败工作，以树立民众对新的党中央的信心。

官方也连日密集通报落马高官的案件审理进展。

曾与中共重庆市委原书记薄熙来、江苏省原政法委书记王立科共事的辽宁“警虎”李文喜，因受贿5.4亿元（人民币，下同，1.06亿新元），1月6日在山东泰安法院被判死缓，没收个人全部财产；两年缓刑期满转为无期徒刑后，不得减刑及假释。

72岁的李文喜曾任辽宁省政协副主席，之前还任辽宁省公安厅厅长长达九年。他是2021年“首虎”，落马至今近两年。

李文喜被指多年来利用职权，为他人在案件办理和企业经营上提供帮助，受贿数额特别巨大，情节特别严重，论罪应判死。但法院指他到案后如实供述罪行，积极退赃，揭发有关中管干部违纪违法问题，有重大立功表现，死刑可不立即执行。

薄熙来原“大秘”徐鸣的案件1月5日则在福建厦门一审开庭。这名国家粮食局原副局长被指1995年至2021年利用职权，为他人在项目承揽、经营审批、案件处理和人事调整上提供帮助，非法收受5120万余元；2021年6月离职后再非法收受120万元。

66岁的徐鸣当庭认罪悔罪，法庭宣布择期宣判。

唐任伍预期，完善制度建设将是反腐败斗争下一阶段的工作重点之一。他并建议中国官员公开财产，“通过摊在阳光之下，媒体也可以监管，普通公民都可以监督……那可能就能够进一步有效遏制（腐败）。”