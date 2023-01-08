中国特斯拉降价 引发部分近期购车者抗议

（上海综合讯）部分近期购入特斯拉汽车的中国车主因为不满这家美国最大电动车商降价之举，连续两天到其线下门店和工厂进行抗议。

据路透社报道，中国社交媒体的贴文显示，由于无法享受到特斯拉1月的降价优惠，部分刚接收车子的特斯拉车主星期五（1月6日）恫言，准备到特斯拉位于上海、深圳及河南的线下门店进行抗议。

财经媒体36氪也说，准备维权的特斯拉车主对降价的宣布十分不满，认为自己“亏了”。车主们进行了40分钟的线上维权会议，逾230人参加会议，讨论非常激烈。有车主说，要躺在特斯拉上海工厂的物料进出口，“把产线搞停”。更有甚者，说要砸特斯拉的车。

特斯拉是在星期五宣布降低在中国的电动车售价。畅销车型Model 3和Model Y的价格下调了6％至13.5％，价格创历史新低。

这是三个月内特斯拉第二次在中国下调汽车售价。上次降价是在去年10月，当时也有车主到特斯拉门店抗议。

特斯拉中国对外事务副总裁陶琳说，价格调整是响应中国官方号召，释放消费潜力。

但分析认为，特斯拉降价的主要原因，是销量不达预期，在2022年未能实现交付目标。产自中国的特斯拉汽车在去年12月也创下五个月以来的交付量新低，全球交付量成为该公司近期最严峻的挑战。

特斯拉首席执行官马斯克去年12月曾说，特斯拉可能会通过降价维持销量增长。