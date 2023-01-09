“动态清零”走入历史 中国敞开国门 拥抱疫后世界

中国新规实施后的首趟入境航班，在星期天凌晨零时16分从加拿大多伦多飞抵广州白云机场。尽管防疫管控大幅松绑，但入境中国的航班未显著增加，浦东机场星期天仅迎来七趟。

中国星期天（1月8日）起解除入境后全员核酸检测和集中隔离，以免隔离重开边境标记三年“动态清零”防疫政策走入历史，多个口岸机场在这一天见证久违的跨境重逢。

新规实施后首趟入境中国大陆的航班，在星期天凌晨零时16分从加拿大多伦多飞抵广州白云机场。上海浦东机场则在清晨6时31分迎来从新西兰奥克兰出发的首批入境旅客，他们只需填写健康申报信息，出关后即可与前来接机的亲友会合。

家住江苏徐州的李鸿霖（52岁）早早抵达机场，高举一张手写“李名语：欢迎回家”的红纸横幅，迎接阔别三年的女儿。父女两人见面后紧紧相拥，双双落泪。

李鸿霖告诉《联合早报》，女儿七年前到新西兰留学，疫情暴发前每年都会回家，但过去三年碍于入境隔离规定和国内疫情情况，一直没有办法安排时机回国。女儿原本购买了1月2日的机票，一周前得知新政策后又临时改签8日的航班。“想到可以直接从机场接她回家，我激动得一夜没睡好。”

冠病疫情2020年暴发后，中国在当年3月出台“五个一”等国际航班管控措施和隔离检疫措施，与外界人员往来随之骤减。入境限制松绑前一天，浦东机场连夜拆除入境旅客隔离转运围栏，逐一恢复旅客途经路线的原有标识，以及餐饮和交通等服务设施。

中国星期天起对冠病的管控从“乙类甲管”降级为“乙类乙管”，对确诊者不再隔离，不再划定风险区，也不再对入境人员和货物采取检疫传染病管理措施。

中国官媒刊文披露 防疫思路转变主因及时间线

中国官媒新华社同天也发出万字长文，披露中国防疫思路转变主要原因及时间线。文章指出，中共高层在去年11月和12月初分别召开两次会议，“因时因势优化疫情防控措施”，并提到11月下旬民众对部分地区“静默管理”“层层加码”等问题的反映引起高度关注，婉转表示高层注意到11月下旬多个城市暴发的反封控“白纸运动”。

尽管防疫管控大幅松绑，但入境中国的航班尚未显著增加。浦东机场星期天仅有七趟入境中国大陆的航班，包括两趟始发地为香港和一趟来自台湾的航班。香港同天与大陆实施首阶段免检疫通关，首阶段开放七个出入境口岸。

旅游平台同程旅行数据显示，星期天出行的出入境机票订单量同比增长628％，创下2020年3月以来的峰值。但在中国对外开放的同时，中国疫情急剧升温，世界多国对中国旅客采取入境限制。

德国、比利时和卢森堡星期六（8日）促请国民若无必要，避免前往中国；葡萄牙效法欧盟国家，规定从中国入境者星期天起须提供冠病检测阴性证明；泰国则从星期一（9日）起要求入境成年旅客须提供接种至少两剂疫苗或去年7月后染疫康复证明。

与此同时，东南亚国家迎来中国解封后首批游客。星期天有11趟来自中国的航班飞往马来西亚吉隆坡，星期一则有一趟载送约200名中国旅客的班机飞抵泰国曼谷。

（记者陈婧是《联合早报》上海特派员）

家住江苏徐州的李鸿霖（左）昨早在上海浦东机场高举红纸横幅，迎接阔别三年的女儿（右）。（陈婧摄）

中国飞新加坡航班几乎客满

从中国飞往新加坡的航班几乎客满。不少在新加坡求学和工作的中国人，也赶在中国重开边境第一天回国。好些旅客在登机柜台开放前就开始排队，人龙一度长达上百米。据记者观察，这些旅客大部分是中国人。新加坡公民进入中国仍须申请签证，疫情前的15天免签安排尚未恢复。

旅居本地的史红英（52岁）星期天乘搭下午3时50分的航班飞往郑州，她在中午12时就到机场排队等候办理登机手续。史红英说：“终于等到中国全面开放，抵达后不用隔离，而且时隔那么久能与丈夫女儿一起过春节，心情肯定是很激动的。”