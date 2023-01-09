港劳工及褔利局长孙玉菡：新港各有优势和互补空间 可合作提高亚洲吸引力

香港积极开展“抢人才”计划之际，劳工及褔利局长孙玉菡到访新加坡，与我国政要就吸引人才议题进行交流，并形容新加坡是这方面的“先行者”。他说，新加坡和香港难免有竞争，但各有优势和互补空间，可加强合作提高亚洲的吸引力。

孙玉菡在1月4日至8日到访新加坡，会见了我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，以及社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高。他也参观技能创前程计划（SkillsFuture）、工艺教育学院（ITE）等再培训设施，向新加坡官员了解如何为零工经济的平台人员提供更多保障。

孙玉菡星期五（1月6日）接受《联合早报》和《海峡时报》联访时指出，香港和新加坡以及全球其他地方一样，都面临人才短缺问题。他说，香港劳动人口过去两年流失了14万人，其中约三分之二是高技能和高素质人才。“香港要想出一个更有效、更积极的方法，来弥补这个缺口。”

孙玉菡形容，新加坡在吸引人才方面是“先行者”，有很多行之有效的措施，希望通过与新加坡官员的交流，进一步了解情况。

港府去年为应对人才流失而推出多个人才引进计划，如“高端人才通行证计划”，并定下每年吸引3万5000名人才赴港发展的目标。

高端人才通行证计划推出后反应超乎预期

孙玉菡透露，高端人才通行证计划自去年12月28日推出后，反应超乎预期，体现香港的竞争力，截至1月6日接获近3800份申请，约60%已获批。

孙玉菡说，香港希望招揽的人才主要围绕北京在“十四五”规划中支持香港发展的八个领域，尤其是创新和科技领域。他说，目前欧美的创科产业面对低潮，创科人才可能在考虑要留在欧美或到东方发展。

他认为，人才看重的是机遇，随着香港和大陆放开疫情管控后，香港“背靠祖国，联通世界”的优势将更明确，大陆的增长趋势将成为巨大驱动力。

香港在2019年爆发反修例运动后，北京于次年实施《香港国安法》。不少香港和国际媒体报道称，香港政治环境的改变是大批港人移居外地的原因之一。

对于上述因素是否导致香港人才流失，孙玉菡没有直接回应。但他强调，2019年的黑暴事件对香港法治和安定造成很大冲击，国安法重塑安定、安全的环境，让外来人才更放心到香港发展。

在冠病疫情暴发后，香港政府在防疫政策上紧跟北京。有舆论认为，这反映北京在香港逐步强化“一国”，弱化“两制”，香港正陷入“一国两制”困境。

孙玉菡不同意上述观点，他强调两地防疫措施并不完全一致。

他说，香港和大陆互补关系密切，人们都期盼和大陆通关，同时香港也是个国际城市，和外国有很多联系。“香港的防疫两边都要兼顾，这与新加坡以及大家所看到的有点不一样。”

新港互补领域比竞争多

新港同为国际金融中心，向来被外界视为竞争对手。根据英国智库机构Z/Yen和深圳的中国发展研究所2022年9月汇编的全球金融中心指数，香港的排名从第三下滑到第四位，失去亚洲首要金融中心的头衔；新加坡则晋升到第三名，取代香港的位置。这份报告结合了来自1万1000多名受访者的6万多份评估，为全球119个金融中心作出排名。

谈到新港关系时，孙玉菡认为两地既有良性竞争，也有互补空间。他说，新港官员的结论是，互补领域实际上比竞争多，政策制定者争取在互补领域寻求更多合作。

他举例，香港和新加坡面对的市场不一样；那些放眼大湾区，视中国大陆为主要市场的投资者自然会看准香港。如果亚细安是业务主要增长区，就应该到新加坡发展。

孙玉菡认为，要提高两地互补性，政界、商界和民间交流都必须恢复到疫情前水平。他预计，随着香港重新与世界接轨，这方面的交流将更频密，互补领域有望增加。

在更宏观的层面，孙玉菡研判，未来全球大部分经济活动将集中在亚洲，新港在竞争之余，应探讨如何凸显本区域在世界版图的位置。他说，这对香港和新加坡都有好处，就看双方如何加强互补。