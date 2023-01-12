中国官媒：暂停签发韩日公民签证 根据对等原则做出合情合理反应

（北京／首尔综合讯）中国暂停给韩国和日本公民办理短期签证后，中国官媒称这是根据对等原则做出合情合理且适度的反应。

中国放开疫情防控政策后，包括美国、澳大利亚和数个欧盟成员国在内的十多个国家，要求中国游客提供核酸检测阴性结果。其中，韩国和日本限制中国航班次数，且把阳性乘客送往隔离区。在韩国，检疫费用由旅客自行承担，中国国内的愤怒情绪主要针对韩国。

中国官媒《人民日报》旗下的市场化报章《环球时报》周二（1月10日）发文指出，韩国是目前针对中国采取“歧视性”入境限制措施最为严苛的国家之一。很多中国网友反映，韩国的防疫措施只针对中国人，被拒绝入境的中国旅客被带至“小黑屋”扣留，自费隔离点的条件极为简陋，甚至没有床和热水。更让网民不满的是，中国游客一下飞机就被发给黄色牌子而且必须挂在脖子上，“像罪犯一样”被带往指定区域。

文章写道：就连《东亚日报》等韩国媒体都承认，“韩国政府的此次对华防疫措施与美国、日本等其他国家相比强度更高”。对于来自中国的反制，韩国方面不应感到意外。

中国驻韩国大使馆周二公告，已暂停签发韩国公民赴华的部分短期签证，并表示“上述措施将视韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再作调整。”另外，中国目前要求来自所有国家的游客提供冠病阴性证明。

入境韩国游客被“挂黄牌” 多条帖子登微博热搜榜

中国入境韩国的游客被“挂黄牌”的多条帖子，登上微博热搜榜。有入境韩国的中国游客发文描述经历说，不仅被要求在脖子上挂黄色牌子，周围还有记者一路跟拍，让人感受到被区别对待，有网友认为这像是把中国游客“当作罪犯在街上游行示众”。评论区的不少网友留言说，应该抵制去韩国旅游。

《环球时报》的文章指出，1月2日至9日自中国入韩旅客落地检测呈阳性率为17.5%，在10日则为5.5%。这一比例是否对韩国公共健康构成威胁，韩国相应措施是否适度，并没有科学论证。现在美国流行XBB毒株，却不见韩国对美国旅客实施落地检并公布阳性率，因此有“政治作秀”的嫌疑。

文章写到，一些韩国舆论拿中国过去的入境管理措施说事，中国之前的防疫政策虽然严格，但从未对任何国家实施过歧视性政策，而是一视同仁。对于中国游客的反映，韩国方面应该给出合理的解释。