中国官媒：暂停签发韩日公民签证 根据对等原则做出合情合理反应

来自 / 联合早报

发布 / 2023年1月12日 5:00 AM

图为1月4日在仁川国际机场，身穿蓝色防护服的韩国士兵指示一群挂着黄色牌子的中国游客前往指定的冠病检测点。（路透社）
图为1月4日在仁川国际机场，身穿蓝色防护服的韩国士兵指示一群挂着黄色牌子的中国游客前往指定的冠病检测点。（路透社）

字体大小:

（北京／首尔综合讯）中国暂停给韩国和日本公民办理短期签证后，中国官媒称这是根据对等原则做出合情合理且适度的反应。

中国放开疫情防控政策后，包括美国、澳大利亚和数个欧盟成员国在内的十多个国家，要求中国游客提供核酸检测阴性结果。其中，韩国和日本限制中国航班次数，且把阳性乘客送往隔离区。在韩国，检疫费用由旅客自行承担，中国国内的愤怒情绪主要针对韩国。

中国官媒《人民日报》旗下的市场化报章《环球时报》周二（1月10日）发文指出，韩国是目前针对中国采取“歧视性”入境限制措施最为严苛的国家之一。很多中国网友反映，韩国的防疫措施只针对中国人，被拒绝入境的中国旅客被带至“小黑屋”扣留，自费隔离点的条件极为简陋，甚至没有床和热水。更让网民不满的是，中国游客一下飞机就被发给黄色牌子而且必须挂在脖子上，“像罪犯一样”被带往指定区域。

文章写道：就连《东亚日报》等韩国媒体都承认，“韩国政府的此次对华防疫措施与美国、日本等其他国家相比强度更高”。对于来自中国的反制，韩国方面不应感到意外。

中国驻韩国大使馆周二公告，已暂停签发韩国公民赴华的部分短期签证，并表示“上述措施将视韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再作调整。”另外，中国目前要求来自所有国家的游客提供冠病阴性证明。

入境韩国游客被“挂黄牌” 多条帖子登微博热搜榜

中国入境韩国的游客被“挂黄牌”的多条帖子，登上微博热搜榜。有入境韩国的中国游客发文描述经历说，不仅被要求在脖子上挂黄色牌子，周围还有记者一路跟拍，让人感受到被区别对待，有网友认为这像是把中国游客“当作罪犯在街上游行示众”。评论区的不少网友留言说，应该抵制去韩国旅游。

《环球时报》的文章指出，1月2日至9日自中国入韩旅客落地检测呈阳性率为17.5%，在10日则为5.5%。这一比例是否对韩国公共健康构成威胁，韩国相应措施是否适度，并没有科学论证。现在美国流行XBB毒株，却不见韩国对美国旅客实施落地检并公布阳性率，因此有“政治作秀”的嫌疑。

文章写到，一些韩国舆论拿中国过去的入境管理措施说事，中国之前的防疫政策虽然严格，但从未对任何国家实施过歧视性政策，而是一视同仁。对于中国游客的反映，韩国方面应该给出合理的解释。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

名人贺新岁
谁来报喜
新春好料
别错过!
你的
生肖运程
能吃是福
好料通吃
 
世界大解说
  世界大解说
 
分析时政动态
  分析时政动态
 
今天看什么
  今天看什么