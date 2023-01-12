朱立伦：走对路提对人 国民党坚持中道理性就能胜选

台湾在野国民党主席朱立伦在星期三（11日）尾牙餐会上致词表示，国民党坚持中道理性，走对的路，提对的人，“大家一定要团结一致，无私无我，放下自我，以大局为重，相信就能够胜选”。

投入国民党总统初选 张亚中提出救台方案

国民党自2016年失去政权后跌入谷底，财务拮据，加上疫情等缘故，六年不曾办尾牙。2022年底“九合一”地方选举胜选，又接连打赢嘉义市长和台北市立委补选两场战役，朱立伦在尾牙餐会上和同党同志互动，好心情溢于言表。

继中广董事长赵少康后，孙文学校总校长张亚中星期三上午宣布要参与国民党2024年总统初选，朱立伦当时在南投陪同前县长林明溱登记参加3月4日南投立委补选，对此仅称，现阶段最重要是全党团结一致，赢得南投立委补选。

张亚中2019年也曾投入党内总统初选，当时参选原因是不忍心看台湾继续沉沦下去，希望替台湾的未来指引出路。这次他再度争取党内总统提名，发表以“国难方殷，庶民自救；赢回未来，你我开始”为题的参选宣言，简言为“救”一字。他强调，目前的国际局势对台湾非常不利，2024年大选可能是台湾最后的机会，是和与战的选择，期盼朝野都能推出最佳人选，提出救台方案。

他说，若能当选总统，将会以九二共识为基础，宣示台湾成为“全球非战和平区”。

侯友宜：我们不是强国棋子 元旦致词或为参选表态

目前国民党内总统民调支持度最高的是新北市长侯友宜。侯友宜今年元旦升旗致词罕见提到“我们不是强国的棋子”，被视为准备参选总统的表态动作。国民党内也有不少人呼吁党中央找回鸿海集团创办人郭台铭，甚至将民众党主席柯文哲纳入总统初选民调。

有意参选总统的朱立伦多次强调，国民党一定会继续走对的路，提最强的人，全党团结一致，方能胜选。对于如何处理党内总统初选事宜，朱立伦迄今尚未松口。

张亚中认为，国民党可以和柯文哲合作，但前提是理念与政策相同，先确定路线与方向后，再谈合作事宜。

包括侯友宜若要参选总统，他觉得重点是侯能否提出对台湾发展更好的蓝图，至于侯友宜甫连任成功却“落跑”参选总统等，都不是问题。

即将接掌民进党主席的副总统赖清德在下乡听取支持者意见时提及，不能让“疑美论”成为社会共识，否则台湾会很危险。张亚中说，美国和台湾各有自己的利益，利益相符之处可以合作，若有矛盾，台湾应表达自己的意见，要求平等对待，连美国都不能够怀疑，这什么逻辑？“它是你的爸爸吗？是你的主人吗？”

侯友宜对张亚中投入党内总统初选表示，愿意为台湾和人民努力做事，都是正向值得肯定的。