学者：中方拟改变“战狼”外交 传谢锋将任驻美大使中美关系或趋缓和

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚接受《联合早报》采访时说，中国如若派谢锋出任驻美大使，这将向外界传递一个“很重要的信号”，即“中国希望和美国修复关系，进一步缓和中美紧张局势。”

中国据传可能任命外交部副部长谢锋为驻美大使，接替履新外长的秦刚。受访学者评估，谢锋是美国问题专家，有长期与美国打交道积累的经验及人脉；这项人事任命若属实，将向外界进一步释放信号，即中国希望缓和“战狼”强硬外交作风，并降低与美国的紧张关系。

美国《华尔街日报》星期三（1月11日）引述知情人士称，虽然任命谢锋为驻美大使的决定尚未正式敲定，但除了谢锋之外，目前并没有其他理想人选。中国须先向美国提交新大使人选，在获美国同意后，才能正式任命谢锋为驻美大使。

58岁的谢锋是江苏江都人，拥有管理学硕士，于前年2月接替郑泽光出任副外长，目前在四名副外长中排名第二。

他在副外长任上负责大量对美工作，包括前年7月的天津会晤、去年12月的廊坊会谈等，还参与安排了去年11月中美元首峇厘岛会晤。

公开资料显示，谢锋参加对美工作多年，曾于1993至2000年、2003至2008年、2010至2014年，三度在中国外交部北美大洋洲司任职，官至司长。

专家：重新调整外交政策确保中美关系稳定

谢锋并在2000至2003年、2008年至2010年，两度外派到驻美大使馆，前后分别担任参赞、公使职务。谢锋也曾在2014年担任驻印度尼西亚大使，三年后转任外交部驻香港特派员公署特派员，历经反修例风波。

曾与谢锋会面的人士评价他是低调、做事谨慎的官员。

特朗普时期驻北京的美国前外交官克莱恩（William Klein）评估，中国可能通过任命谢锋为驻美大使，传达中国希望能更好地管控中美竞争的信号。

中国外交部内部人士则称，中国政府一直在重新调整外交政策，以确保中美关系稳定，并减轻因冠病疫情处理方式，以及大力追求安全、工业和领土利益而对中国全球地位造成的损害。

这些内部人士也说，中国外交官在美国前总统特朗普执政时期采取的强硬风格需要做出调整，以适应不断变化的国际环境。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚接受《联合早报》采访时分析，中国外交在去年10月中共二十大后开始出现较大调整。

他说，在中美博弈的背景下，驻美大使在中国外交中的重要性已有提升，还可能超过一般的副外长；这从秦刚直接从驻美大使升任中央委员和外长就可看出。

陈刚认为，中国如若派谢锋出任驻美大使，这将向外界传递一个“很重要的信号”，即“中国希望和美国修复关系，进一步缓和（中美）紧张局势。”

成都世通研究院副院长朱明受访时则评估，谢锋不仅了解美国，履历也比较完备，赴美出任大使“应该没有太大意外，也比较合适，比较温和。”

陈刚预期，谢锋如果担任驻美大使，应会“延续秦刚（在美国）的风格，继续力争缓和和美国之间的关系”。

秦刚星期一开始出访非洲五国。他星期三在埃塞俄比亚呼吁改善中美关系，表示两国应相互合作、和平共存，而非竞争。

秦刚当天也向非洲国家喊话称：“没有任何国家、任何人有权利强迫非洲国家和人民选边站队”“非洲应是国际合作的大舞台，不是大国竞争的角斗场”。

朱明判断，美国今年将在世界各地面临更多地缘隐患及经济危机，可能会寻求避免进一步加剧中美紧张关系；中美预计将借中国驻美大使履新之机，让双边关系进入一个“战术性缓和的时期”。

朱明认为，尽管难以改变美国把中国视为最大战略竞争对手的大趋势，但新任驻美大使仍能继续促进美国政商界、媒体及普通民众对中国的认识，开拓更多沟通机会和渠道，让两国之间的裂痕不至于进一步扩大。

（记者是《联合早报》重庆特派员）