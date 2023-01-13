称拜登是深思熟虑后作出承诺 美前官员：介入台海危机计划“不只一个”

前副国安顾问博明强调，美国总统对制定外交政策拥有决定权，应以总统所说的作准。但他也指出，比战略模糊或清晰更重要的是，美国与盟友必须拥有可信的吓阻能力，让北京不敢轻举妄动。

美国前副国安顾问博明（Matthew Pottinger）与台湾前参谋总长李喜明上将对话国安战略时透露，针对台海危机的各种突发状况，美军正准备“不只一个”军事介入计划，要确保在危机爆发前做好演练，协调美国与日本、澳大利亚和韩国等盟友的角色和责任。

台湾政治大学社科学院星期四（1月12日）举办政策论坛“惊滔骇浪中的自由：台湾准备好了吗？”，由博明与李喜明深入对谈，过后再与政大学生闭门对话。

49岁的博明当过路透社记者，目前是美国保守派智库保卫民主基金会的中国项目主席。他最近带全家到台湾旅游数周，越南裔妻子杨小燕是微生物与病毒学专家，前一天两夫妻也一同与台湾学界探讨防疫课题。

李喜明先问博明，如何看待美国在台海危机应采取战略模糊或战略清晰的争辩？美国的战略模糊是指不说清楚是否派兵协防台湾，以同时吓阻北京对台动武和台湾寻求独立。

博明回应，美国总统拜登近来已四次明确表示，一旦台湾遭大陆攻击，美国会军事介入，每一次的说法都更清晰。他细读后认为，拜登是深思熟虑做出决定并发出明确信号，承诺会派美军保卫台湾。

拜登自2021年上任后曾四度公开表态愿防卫台湾，但白宫官员在拜登发言后都会出面表示，美国的“一个中国”政策不变。

博明在这场论坛没有开放媒体提问。一般分析认为，美国很可能只会在台湾外围协防，不会派兵进入台湾本土作战，留台军在滩岸与城镇与解放军对打。

博明强调，美国总统对制定外交政策拥有决定权，应以他所说的作准。但他也指出，比战略模糊或清晰更重要的是，美国与盟友必须拥有可信的吓阻能力，让北京不敢轻举妄动。

李喜明进一步提问，美国印太司令部或美国政府是否有军事介入台海危机的具体计划？

博明答说：“是的，而且不只一个。”他表示不便透露太多细节，但印太司令部和其他作战司令部的工作就是为各种突发状况做好准备，并在台海危机爆发前做好演练，协调美国与日本、澳洲和韩国等盟友的角色和责任，确保不会互相妨碍和“踩到脚趾”。

博明在演讲时也说，台湾媒体和一些人开始认为，加强备战会挑衅大陆、美国把台湾当棋子，他称这些想法都是中共的认知作战。

要确保台海和平稳定 美无意挑动台海战争

他逐一回应指，台湾是加强防御，没有反攻大陆的意图；美国是“在和平时期与台湾站在一起，必要时在战争中与台湾并肩作战”的朋友，台湾面对虎视眈眈的大陆，已不可能在华盛顿和北京之间采取等距交往。

博明称，美国无意挑动台海战争，而是要确保台海和平稳定，避免对世界造成灾难。他说，台湾对世界经济和民主具有极其重要的战略意义，若台湾失守也将对日本构成生存威胁。

李喜明回应时表示，台湾面对战争，真正操之在己的是通过防卫力量和保台决心，以建立吓阻能力，让北京因担心损失惨重而不轻启战端。在建立吓阻能力之余，也要给中共“保证”，即“如果不打我，不会损伤你的主要利益”。

他认为台湾还没做好准备，当急之务是建立不对称战争的整体战略思考、战术行动，不能只是购买不对称战力的武器。

李喜明也指出，台湾人必须为民主自由的生活方式、人的尊严和价值而战，并努力促成两岸民间的善意互动，让14亿大陆人民羡慕台湾生活方式，形成牵制大陆领导人不走向战争的民间力量。

（记者是《联合早报》台北特派员）