马朝旭晋升正部级 分析：能力受高层认可

中国外交部官网星期五（1月13日）更新的信息显示，马朝旭已任外交部分管外交日常业务工作的副部长，明确为正部长级。有关人士分析，马朝旭没有进入去年10月产生的中共二十届中央委员会，但仍能晋升正部级，显示高层还是认可他的能力。

马朝旭目前在外交部领导中的排名，仅次于部长秦刚和党委书记齐玉。秦刚和齐玉都是中共二十届中央委员，马朝旭既不是中央委员，也不是中央候补委员，有分析一度认为马朝旭可能在副部级岗位上退休。

中国副部级官员的退休年龄一般为60周岁，正部级高官退休年龄一般为65周岁。今年60周岁的马朝旭晋升正部级，不仅表明他在外交系统的地位提升，也意味着他还可在一线岗位继续工作五年以上。

在马朝旭之前，乐玉成担任过外交部分管日常工作的副部长，但一直未能晋升正部级。去年6月，乐玉成又被调任国家广电总局副局长，显示他的仕途遭受挫折，基本失去晋升正部级的机会。

马朝旭1981年至1987年在北京大学获得本科、硕士学位。1986年，在北大读书的马朝旭参加由新加坡广播局发起的首届亚洲大专辩论会，并捧得“全场最佳辩手”奖杯。包括央视在内的中国主流媒体报道了辩论过程，马朝旭一战成名，并在中国大专院校中掀起一股辩论热潮。

马朝旭在1987年进入中国外交部工作，历任中国常驻联合国代表团随员、三秘，外交部国际司副处长，国务院外事办公室副处长、处长、参赞，中央外办副局长，中国驻英国大使馆参赞等职。

2004年，马朝旭出任外交部政策研究司副司长，2006年晋升司长，2009年接替刘建超出任外交部新闻司司长、外交部新闻发言人。

2012年，马朝旭升任外交部部长助理，2013年任中国驻澳大利亚大使，2016年任中国常驻联合国日内瓦办事处代表，2018年任中国常驻联合国代表，2019年出任外交部副部长。