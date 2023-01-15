中国首次公布“新十条”发布后冠病死例 近五周医院约6万人亡

面对骤增的国际压力，中国首次公布自去年12月7日“新十条”发布后的冠病死亡数据，全国医疗机构累计发生在院的相关死亡病例为5万9938例。

中国官方在冠病疫情数据受外界质疑后，首次公布死亡病例数据。去年12月8日至今年1月12日，中国医院共出现超过5万9000起在院死亡病例；中国国家卫健委称，目前住院的冠病重症患者人数已呈现缓慢下降趋势，但仍处于高位。

中国专家目前对冠病疫情高峰的说法不一，北京大学国家发展研究院研究称，去年12月底各地疫情均已过峰。中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光则认为，中国全国发病高峰还会持续两三个月。

中国1月8日开放边境后，外界对中国疫情数据透明度的质疑声浪持续升温；世界卫生组织上周批评，中国虽然与世卫合作应对春运疫情风险，但仍不提供所需的疫情数据。美国、日本和韩国等地相继加强对中国旅客的入境防疫措施。

面对骤增的国际压力，中国国务院联防联控机制星期六（1月14日）召开新闻发布会时，首次公布自去年12月7日“新十条”发布后的冠病死亡数据。

冠病死亡病例定义扩大

中国12月底曾收窄冠病死亡病例定义，即只有冠病检测呈阳性并死于肺炎或呼吸衰竭者，才会被判定为死于冠病；这个界定方式受到外界诟病。去年12月至1月初，中国只通报20多起冠病死亡病例。

中国国家卫健委医政司司长焦雅辉星期六通报死亡病例时，扩大了死亡病例的定义。她指出，去年12月8日至今年1月12日，全国医疗机构累计发生在院的冠病相关死亡病例为5万9938例，其中冠病导致呼吸功能衰竭死亡病例为5503例，基础疾病合并冠病死亡病例为5万4435例。

死亡病例平均年龄80.3岁，65岁及以上约占90.1%，其中80岁及以上约占56.5%，死亡病例中90%以上合并有基础疾病。

焦雅辉强调，官方下一步将按照“乙类乙管”传染病有关规定，及时更新相关数据信息并向社会公布，但并未说明中国会否例行公布冠病死亡数据。

根据英国健康数据分析公司Airfinity估算，中国目前每日冠病死亡病例达到2万1300人，12月1日至1月13日的累计死亡病例料已达到34万5560起。中国官方发布的死亡病例，与这个数字相差甚远。

中国专家对峰值说法不一

中国专家对中国疫情峰值也存在不同说法。经济观察网星期五（1月13日）报道，北京大学国家发展研究院马京晶等人组成的课题组近日发布的一份冠病疫情感染报告显示，去年12月20日全国多地疫情已达峰，12月底各地感染均已过峰。截至1月11日，全国感染率累积达到约64%，感染人数累积约9亿人。

不过，经济观察网的网站星期六已无法找到这篇报道，多家转载该报道的中国网络媒体也撤下了相关文章。

财新网星期四（1月12日）则引述中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光在一场演讲中称，有的地方流行高峰才刚开始，或者有的地方城市开始了，农村还没开始。曾光估计，全国发病高峰还会持续两个月到三个月，重症高峰持续时间更长一点。

焦雅辉指出，中国全国发热门诊的诊疗量和全国急诊诊疗人次分别在去年12月23日和今年1月2日达峰，之后持续下降。在院冠病阳性重症患者数量则在1月5日达到12万8000人的高峰，之后连续波动下降。截至1月12日，在院阳性重症患者总数回落到10万5000人。但目前在院重症患者的数量仍然处于高位。

台湾中央研究院兼任研究员何美乡博士接受《联合早报》访问时分析，以台湾的疫情估算，大陆的死亡病例料至少将达到90万人。至于疫情峰值，何美乡认为，在官方不再大规模监测感染人数的情况下，“完全无法准确估测峰值”。