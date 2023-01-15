原任中央驻港国安公署署长 郑雁雄接替骆惠宁任香港中联办主任

受访学者认为，近年中美博弈形势紧张，北京委派有国安工作经验的郑雁雄出任香港中联办“一哥”，反映当局未来几年的治港工作仍然会以维护国家安全为首要任务。

踏入新一年，北京涉港高层人事出现变动，中国中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署原署长郑雁雄接替骆惠宁出任中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任。他也是首名有国安工作背景的香港中联办主任。

受访学者认为，近年中美博弈形势紧张，北京委派有国安工作经验的郑雁雄出任香港中联办“一哥”，反映当局未来几年的治港工作仍然会以维护国家安全为首要任务。

汕头出生 长期在广东工作

中国国务院是在星期六（1月14日）宣布，任命郑雁雄为香港中联办主任、香港特别行政区维护国家安全委员会国家安全事务顾问，同时免去郑雁雄的中央驻港国安公署署长职务。

至于骆惠宁，除了被免去香港中联办主任及香港国安委国安事务顾问职务，也不再担任国务院港澳办副主任。

今年68岁的骆惠宁是在香港爆发反修例动荡次年即2020年接替王志民出任香港中联办主任。消息人士指出，骆惠宁当年临危受命，上任前已经过了正常退休年龄，现在是功成身退。这次安排是正常人事变动。

成为中联办新“一哥”的郑雁雄（59岁）出生在广东汕头，在2020年调任中央驻港国安公署署长前，长期在广东工作，从媒体、政研到政法、纪委部门，他在担任汕尾市市委书记期间，曾主持解决2011年的乌坎村群体事件，后来一步步升任中共广东省委宣传部常务副部长、常务副秘书长、省委政研室主任、秘书长，地方工作经验丰富。

中国全国人大常委会2020年颁布《香港国安法》，在香港组建国安公署。郑雁雄2020年7月被任命为首位中央驻港国安公署署长，负责监督和指导特区维护国家安全的工作。郑雁雄也是《香港国安法》实施后第一批被美国制裁的中国官员之一。

在香港中联办星期六召开的领导干部会议上，卸任的骆惠宁赞扬郑雁雄“政治立场坚定，大局意识强，领导经验丰富，富有斗争精神，工作有魄力，自我要求严，在香港维护国家安全方面做了大量开创性的工作”。

学者：北京涉港部门 料有更多高层人事变动

郑雁雄则说，香港工作是“国之大者”，是中华民族伟大复兴的重要一环，目前正处在从由乱到治走向由治及兴新阶段的关键时刻，自己一定在新的岗位上忠诚履职、担当作为，不负重托、不辱使命。

香港特首李家超同日发表声明欢迎郑雁雄履新，并表示深信郑雁雄会带领中联办继续支持特区政府依法施政，共同全面准确贯彻落实“一国两制”“港人治港”、高度自治方针，维护特区宪制秩序，落实“爱国者治港”原则，并协助推动香港融入国家发展大局。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时认为，近年中美关系持续紧张，欧美等国近日更就中国疫情百般批评，北京认为未来数年的国家安全形势会愈趋严峻，香港有可能成为西方国家的一个筹码，于是委任有国安工作经验的郑雁雄出任香港中联办主任，防止香港问题再次成为“火头”。

陈伟强相信，郑雁雄出任香港中联办主任只是一个开端，北京涉港部门未来一段日子还会有一系列高层人事变动，“例如夏宝龙本来已到了退休年纪，但在2019年反修例风波后担任救火队出任港澳办主任，估计很快也要退下一线岗位”。

中国全国港澳研究会顾问刘兆佳也认为，郑雁雄熟悉香港事务、通晓广东话，是接任中联办主任的合适人选。

他说：“中联办日后在港工作，特别与社会各方面的接触肯定会加强。中联办主任能说广东话，会更方便他与社会各界的沟通，彼此间的亲切感会更强，使得各方面的政治工作更好地开展。这是郑雁雄懂广东话的优势。”

刘兆佳指出，北京早前就《香港国安法》释法，确立国安委在处理国家安全问题上有巨大权力。郑雁雄同时被任命为国安委顾问，相信能协助国安委行使权力处理国安问题，毋须再要中央出手解决。